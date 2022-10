"On prend un point qui va forcément compter, qui nous fait en tout cas du bien moralement. On a vécu une sale semaine, ça a été dur de digérer l’échec du Stade français. On a vu qu’on était pas loin, on donne ce turnover à la 60e qui leur permet de revenir à 7 points, c’est un peu regrettable. Ce sont des détails techniques qu’on peut régler, mais au moins, on est fier de l’état d’esprit qui nous permet de récupérer notre premier bonus défensif en déplacement cette saison. A partir de maintenant, c’est ce qui va compter. On a plus le choix, chaque week-end il faudra tout donner, on est contents d’avoir été récompensés par ce point qui récompense notre performance collective. On n’est pas loin, il faut croire en nous parce que je pense qu’on pouvait gagner. Il y a eu des en-avant des deux côtés et pas mal de turnovers, le jeu au sol nous a globalement coûté cher. On a aussi eu pas mal d’opportunités qu’on n’a pas su saisir, notamment en première période. Ce sont des petites choses qu’on doit mieux maîtriser, mais au moins, on n’a pas lâché. Récupérer ce point à la dernière minute, ce n’est pas anodin."