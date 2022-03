Ça n'a rien d'un hasard si après une période noire, marquée par cinq défaites consécutive en championnat, l'Union Bordeaux-Bègles a renoué avec le succès ce samedi soir. Sur la pelouse de Stade français, l'UBB a pu compter sur le retour de ses internationaux pour faire la différence (18-31), et souffler après un mois de mars frustrant. "Ça a été une situation très délicate avec ces cinq défaites d'affilées donc on avait à cœur de faire un bon résultat, reconnaissait Cameron Woki, un des acteurs principaux du grand chelem, au micro de Canal+. J'étais impatient de jouer avec mon club et de regagner avec lui".

Impatient, Woki ne l'était sûrement pas autant que son club, orphelin de ses internationaux en plus d'avoir une infirmerie plus que fournie. Dans cette période, qui a permis aux jeunes Matéo Garcia, Gatien Massé, Louis Bielle-Biarrey ou Pierre Bochaton de se montrer, les Unionistes ont semblé manquer de leader sur le terrain. Un petit plus important, qui fait la différence dans les matchs de haut-niveau. Maxime Lucu se souvenait : "À part le match contre Pau où on n'a pas été très bons, il nous manquait juste quelques petits détails pour s'imposer contre Toulon, Clermont et Toulouse."

Woki était partout !

Mais au juste, qu'ont apporté concrètement Woki et Lucu ? Eh bien vrai dire, ils ont sûrement été les deux meilleurs bordelais du match. L'ancien massicois, aligné en seconde ligne pour la première fois en club - un poste auquel il commence à s'"habituer" - a réalisé un grand match. Il a tout simplement été partout sur le terrain, comme en témoignent ses 98 mètres parcourus ballon en main (record du match), ses six plaquages, où encore son investissement en touche.

Top 14 - Cameron Woki (Bordeaux-Bègles) a été un acteur majeur du succès bordelais à Jean-BouinIcon Sport

Il a d'ailleurs été récompensé de son énorme activité par un essai splendide, où ses grands compas ont fait la différence dans une course de 50 mètres. Exténué et victime de crampe, il est finalement sorti sous les applaudissements nourris d'un public de Jean-Bouin fair-play. "Oui, je suis fatigué, confiait-il en fin de match. Mais aujourd'hui, je joue pour mon club et on a envie de se qualifier, de jouer ces phases finales, donc je donne tout. Ma fatigue, c'est en second plan."

Lucu a dicté le jeu

Aux côtés de ce Woki énorme, Maxime Lucu a lui été un véritable maestro. Précis, rassurant et même décisif au niveau des tirs au but, le demi de mêlée a dicté le tempo de la rencontre. En amenant son calme et sa science du jeu, Lucu a parfaitement su gérer les temps forts et les temps faibles des siens : le point faible des Bordelais depuis un mois et demi ! C'est dire son importance capitale, mais aussi l'énorme confiance engrangée par les deux internationaux après le Tournoi des 6 Nations.

L'histoire retiendra aussi que c'est l'international italien Federico Mori qui a ouvert la voie aux Bordelais, en inscrivant le premier essai du match et que c'est le Puma Santiago Cordero qui a dynamisé la ligne d'attaque girondine tout au long de la partie. Comme quoi, les internationaux ont clairement changé la face de l'UBB, qui peut de nouveau regarder vers le haut. Lucu concluait : "On a mangé notre pain noir, maintenant, c'est reparti."