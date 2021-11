"Ça faisait plaisir de revenir à Aguiléra. J’ai quitté le club il y a quatre ans et je n’avais jamais eu l’occasion de revenir ici. Après, ce retour est frustrant. On s’attendait à un match comme ça, rude, dans des conditions compliquées et c’est vrai que nous avons eu un match difficile avec une valeureuse équipe du Biarritz olympique. Encore une fois, nous sommes trop indisciplinés dans les vingt dernières minutes, où nous prenons beaucoup de pénalités. Ça se joue là-dessus.

On prend ce carton jaune alors qu’on vient de marquer. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, on a du mal sur ces vingt dernières minutes. C’est frustrant. En première mi-temps, le BO a beaucoup tenu le ballon, et de notre côté, dès qu’on l’avait, on s’en est séparé. En seconde période, nous avons repris le devant en jouant. Aujourd’hui, il ne faut pas se le cacher : on joue le maintien, il va falloir s’accrocher, repartir lundi au travail et essayer de corriger toutes ces petites fautes qu’on fait tous les week-ends."