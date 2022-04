" On a surtout vu Willemse pleurer, se plaindre "

Après son premier capitanat la semaine dernière, Paul Willemse a enchaîné en portant le brassard à Aimé-Giral. Les hommes de Patrick Arlettaz ont craqué en fin de match, en encaissant dix points dans les dernières minutes de jeu. Le manager de l'USAP s'est exprimé en conférence de presse, en soulignant notamment le comportement du deuxième ligne montpelliérain : "La première mi-temps était un peu bizarre, sans rythme, sans trop de possession...On a surtout vu Willemse pleurer, se plaindre".

" Est-ce qu'on peut parler de démission ? Oui, mais pas que sur le terrain "

Face à un Antoine Hastoy étincelant (22 points inscrits), les hommes du président Aldigé n'ont jamais pu rivaliser avec cette équipe paloise. Le score à la mi temps (0-23), reflète assez bien la première période catastrophique des Biarrots. Le président du Biarritz olympique s'est montré particulièrement remonté en évoquant la prestation de ses joueurs en conférence de presse : "Est-ce qu'on peut parler de démission ? Oui, mais pas que sur le terrain. C'est un comportement général. Dans le vestiaire, je n'ai pas beaucoup parlé. En ce moment, on perd. Ce n'est jamais agréable et j'ai l'impression d'entendre la terre entière se plaindre. La Mairie se plaint. Moi, je me plains, mais c'est mon job, donc ça va. Les coachs se plaignent. Ceux qui jouent se plaignent. Ceux qui ne jouent pas se plaignent. Ceux qui seront là l'année prochaine se plaignent. Ceux qui ne seront pas là l'année prochaine se plaignent. Tout le monde se plaint. "

" J'ai réfléchi stratégie d'équipe et pas management. Je m'en suis excusé auprès de Guilhem "

Guilhem Guirado a joué plus de 200 matchs sous les couleurs de l'USAP. Le talonneur aurait donc forcément apprécié quitter la pelouse d'Aimé Giral sous l'ovation de ses anciens supporters, mais le manager montpelierrain en avait décidé autrement. Alors que Philippe Saint-André décide de changer sa première ligne à l'issue du premier acte, Guilhem Guirado ne rerentrera donc jamais sur la pelouse pour faire ses adieux au public catalan, ce qu'il l'a particulièrement agacé : "Je préfère ne pas en parler".

À son tour le manager montpelliérain a réagi sur ce remplacement "J'ai fait une faute de management. Guilhem Guirado aurait mérité cinq minutes de plus pour avoir une ovation. Mais à la mi-temps, Mohamed Haouas n'était pas bien. Il était malade. Je n'ai pas réfléchi, je me suis dit : "On va changer toute la première ligne. J'avais fait exprès d'avoir deux grosses premières lignes pour ce match. J'ai réfléchi stratégie d'équipe et pas management. Je m'en suis excusé auprès de Guilhem devant tout le groupe. Il aurait dû pouvoir se faire applaudir une dernière fois dans ce fabuleux chaudron. Heureusement qu'il était entré en premier."

" Il va au bord du terrain, il fout la merde au bord du terrain. Il est insupportable "

Le duel entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade rochelais a été tendu sur tous les points, que ça soit sur le terrain, le banc de touche, ou encore en conférence de presse. Juste avant la fin de la première mi-temps, les deux managers se sont accrochés. Christophe Urios n'a vraiment pas apprécié l'attitude de son homologue et l'a fait savoir en conférence de presse : "Ce mec est insupportable. Je regrette que le quatrième ou cinquième arbitre n'ait pas fait son boulot. Comment peut-on entrer sur le terrain ? Comment peut-on brancher les gens ? Il a de la chance, vraiment. Il va en tribune, il fout la merde en tribune. Il va au bord du terrain, il fout la merde au bord du terrain. Il est insupportable. Vous me dites qu'il doit déjà passer en commission ? Mais je m'en fous, c'est fini. Je suis passé à autre chose. Je n'en ai rien à cirer de lui."