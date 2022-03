"On n’a pas un pied et demi, mais deux pieds en Pro D2." En marge de la rencontre perdue face à Toulon, le président biarrot Jean-Baptiste Aldigé a livré un constat froid et lucide sur la situation sportive du club basque. Samedi, le Biarritz olympique s'est une nouvelle fois incliné à domicile, après avoir déjà chuté contre Lyon, Toulouse, Montpellier et Perpignan précédemment, portant ainsi leur total à 15 revers en 20 matchs de Top 14. Au-delà de la défaite, les Rouge et Blanc ont même paru entamés sur la fin de la rencontre, encaissant trois essais varois en moins de quinze minutes, et laissant entrevoir aux spectateurs une forme de fatigue physique, voire mentale.

Dans leur antre d'Aguilera, les locaux ont concédé une très large défaite 45-17 face à une équipe de Toulon en forme, certes, mais qui n'avait plus goûté au succès hors de ses bases en championnat depuis près d'un an... Autant dire que la déception était immense côté biarrots, à l'issue de la rencontre. "Encaisser quarante points comme ça, dans un match avec autant d'enjeu, c'est dur", convenait l'ailier Steeve Barry en conférence de presse.

Surtout, c'est face à un concurrent direct au maintien que le BO a largement cédé. Pire encore : trois des quatre clubs les plus proches du club basque au classement se sont imposés ce week-end. Car si Brive est logiquement tombé à la Rochelle, Pau a en revanche réalisé une excellente opération, en créant l'exploit du côté de Chaban-Delmas. Ensuite, Toulon a donc empoché les cinq points de la victoire bonifiée à Biarritz, tandis que Perpignan a été l'auteur d'une prestation solide pour, là aussi, arracher une victoire avec bonus contre le Racing 92, candidat au top 6.

" Si ça passait, ça tiendrait du miracle "

Alors, dans cette histoire, dire que les hommes de Shaun Sowerby ont perdu du terrain relèverait de l'euphémisme. À l'issue de la 20ème journée du championnat, les Basques compteront 10 points de retard sur l'Usap, 12 sur le RCT (qui a deux matchs de retard), 13 sur le CA Brive, et même 17 sur la Section paloise. Steeve Barry ne se voile pas la face : le maintien biarrot relèverait du miracle. "On va devoir montrer un autre visage, ne pas lâcher, et si ça passait, ça tiendrait du miracle. Sinon on pourra s'en servir pour la saison prochaine", assure-t-il.

Autant dire que cette défaite contre la bande à Baptiste Serin était, pour sûr, la défaite de trop. "Continuer à se dire "tant qu’il y a des matchs, il reste une lueur d’espoir”, c’est se raconter des blagues", lance Jean-Baptiste Aldigé. Car même si le BO avait jusque-là fait preuve d'une belle force de caractère, que ce soit en terrassant Franciliens et Girondins en début de saison, ou en arrachant une victoire de l'espoir au terme d'un finish rocambolesque contre La Rochelle, l'écart entre lui et ses rivaux semble aujourd'hui irrémédiable.

À l'image de son président, le directeur sportif Matthew Clarkin semble quelque peu résigné : "C'est difficile. On mérite de perdre ce soir et, si on descend, ça sera mérité." Or, si dès le mois de mars, les jeux semblent déjà fait, pas questions pour autant de tout lâcher : "On va prendre une semaine de congés, passer à autre chose pour mieux revenir et montrer autre chose." Cela ne suffira peut-être pas, mais au moins, les Biarrots auront essayé.

Par Dorian VIDAL