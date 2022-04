Cette défaite vous laisse-t-elle un goût amer ?

Oui, bien sûr, surtout au vu de la physionomie du match. On est devant, on se fait dépasser puis on recolle. Finir avec zéro point, c'est frustrant après un match comme ça. D'un autre côté, on a encore trop d'approximations, un trop grand manque de précision et de rigueur pour gagner à l'extérieur contre une équipe en place comme Castres.

A quel moment cette rencontre a-t-elle basculé ? Peut-être autour de la 50e minute quand vous avez enchaîné plusieurs actions négatives ?

Oui, on leur donne des ballons gratuits, des touches pas trouvées, des pénalités, des hors-jeux... Des choses pas dures à corriger mais qui leur permettent de revenir facilement dans notre camp avec l'appui du vent. Quand on tenait le ballon, on voyait qu'on arrivait à être dangereux, en position de marquer des points. Mais on n'a pas su le maintenir toute la deuxième mi-temps.

Gaëtan Barlot file derrière la ligne toulousaineIcon Sport

Sur la première, avec le vent dans le dos, avez-vous des regrets ?

On a peut-être joué quand il fallait taper et tapé quand il fallait jouer. Nous ne nous sommes pas bien servis du vent et nous sommes sortis à 3-3 à la pause. C'est dommage de ne pas avoir concrétisé avec cet essai qui nous aurait fait du bien (celui refusé à Guitoune à la 40e, NDLR). Il y a aussi une pénalité ratée et on aurait pu tourner à 13-3. On manque encore de pragmatisme et on savait qu'en deuxième mi-temps, avec le vent contre, ce serait plus compliqué car les Castrais sont très bons stratégiquement et sont habitués à ce genre de match. Ils ont bien joué le coup.

Qu'a changé le forfait de dernière minute de Julien Marchand, outre que vous récupériez le capitanat ?

Cela n'a pas forcément changé les choses mais c'est toujours frustrant de perdre un joueur, d'autant plus notre capitaine, cinq minutes avant le coup d'envoi. Les mecs, qui sont là, se préparent à ça, à l'imprévu, et chacun connaît son rôle s'il rentre dans l'effectif. C'est surtout navrant pour Julien, en espérant que ce ne soit pas trop grave.

Comment sentez-vous votre équipe depuis votre retour ?

Je pense que nous ne sommes pas au maximum de ce que nous sommes capables de faire. Dans la consistance, l'application, dans notre animation offensive. Nous sommes capables de faire beaucoup mieux. On a gagné le match contre Lyon mais, encore une fois, on pouvait faire bien mieux. Là non plus, on n'a pas montré notre meilleur visage. Dans l'intensité, l'engagement et l'état d'esprit, on était là mais cela ne suffit pas pour être au niveau où on aspire être.

Il faut pourtant y parvenir rapidement...

Oui, c'est l'objectif. Des échéances très importantes arrivent. La Coupe d'Europe la semaine prochaine et, dans la position où nous allons être au classement, on n'aura plus trop le droit à l'erreur sur les quatre derniers matchs de championnat. Il va falloir qu'on augmente tous le curseur.

Les saisons précédentes, vous aviez l'habitude d'avoir un matelas plus confortable pour mieux gérer la fin de la phase régulière. Est-ce différent à vivre ?

Oui, le calendrier va être chargé jusqu'à la fin et cela dépendra aussi de notre parcours en Coupe d'Europe. Mais il est certain que, d'un point de vue comptable, on n'aura pas de confort sur la fin de saison. Chaque match va être important et on espère que tout le groupe sera en forme et concerné jusqu'au bout.

Cela vous a obligé à remettre la disquette Stade toulousain très vite après le Tournoi des 6 Nations...

De toute façon, nous étions prévenus. On savait que le club avait connu une période compliquée ces derniers mois. On avait envie de se qualifier sur cette fin de saison, de disputer des phases finales, donc cela passait par le fait de rejouer directement. On se reposera un peu plus tard peut-être.