Les Tops

Louis Picamoles

Véritable poison pour les Toulousains notamment en première période, le troisième ligne bordelais a retrouvé sa première jeunesse. Désigné au marquage du meilleur joueur adverse Antoine Dupont, il a réussi sa mission. Auteur de nombreux plaquages, il s'est montré actif balle en main également. En bon leader de l'UBB, "King Louis" mérite cette place dans nos Tops.

François Cros

Dans son rôle de sécateur qu'on lui connait si bien, il a encore été brillant, juste et omniprésent. Dans ce secteur, il ne déçoit quasiment jamais et ce soir, il est encore une fois le meilleur plaqueur du match. En plus de cela, il a inscrit un essai précieux au pied des poteaux pour les siens à la 48ème minute.

Maxime Lucu

Face à son adversaire direct de haut-niveau, il a montré toute l'étendu de son talent et a prouvé qu'il pouvait tenir un rôle de haut standing. Animation rapide et sortie de balle dans le tempo ont été ses qualités principales ce soir. Il aussi été l'un des protagonistes majeurs sur l'essai crucial de Vergnes Taillefer en jouant parfaitement le coup après une touche gagné par ses avants. Il a su prendre son rôle de capitaine au sérieux après la sortie de Matthieu Jalibert. Le public de Chaban ne s'y est pas trompé en l'acclamant à sa sortie.

Les Flops

Sofiane Guitoune

Le trois-quart centre toulousain dénotait clairement aux côtés d'Ahki et surtout de la paire de centre bordelaise Seuteni et Moefana. Maladroit à plusieurs reprises, il a fait quelques passes hasardeuses qui ont ralenti ou anihilé les offensives haut-garonnaise. Ajouté à cela, les 50% de réussite aux plaquages, c'est un match sans pour lui ce soir.

Top 14 - Sofiane Guitoune (Toulouse) face à Bordeaux-BèglesIcon Sport

Ben Lam

Une soirée à oublier pour le Néo-Zélandais de Gironde. Il n'a pas pu exprimer ses qualités habituelles qui font de lui l'ailier redoutable qu'on connaît. Un gros manque d'implication et de prise de risques. Tout comme son compère Cordero, ils ont véritablement péché dans l'apport offensif.

Lucas Tauzin

Trop peu impliqué, Lucas Tauzin n'a pas apporté ce qu'on peut attendre de lui habituellement c'est à dire de la vitesse, de la puissance et du danger dans la défense adverse. Transparent et en difficulté même dans le placement parfois, lui aussi s'est mis au diapason de son coéquipier Matthis Lebel au niveau de la sous-performance.