Pour La Rochelle, c'était vraiment une rencontre de reprise. Le club jaune et noir, récent champion d'Europe, est tombé ce jeudi face au Stade français, dans son antre de Marcel-Deflandre. Dans un match avec de l'envie, mais de nombreuses approximations, les Parisiens l'ont emporté dans les dernières minutes.

En première période, il faut beaucoup de temps à l'une des deux formations pour faire évoluer le tableau d'affichage. Maritimes et Soldats roses commettent beaucoup de fautes. Ces derniers sont même sanctionnés d'un carton jaune en fin de premier acte, le Fidjien Veresa Ramototabua étant pris la main dans le sac par l'arbitre Ludovic Cayre (37e).

La décision s'est faite en toute fin de match

Dans les minutes qui suivent, la domination territoriale des hommes de Ronan O'Gara fait cependant mouche. Les partenaires de Yoan Tanga inscrivent un essai en toute fin de premier acte (40e), par l'intermédiaire de leur trois-quarts aile espagnol, Martin Alonso Muñoz, servi en bout de ligne par Grégory Alldritt (5-0).

Après le temps de pause, la seconde période n'est pas franchement différente. Pendant près d'une demi-heure, les deux équipes se rendent d'abord coup pour coup, sans parvenir à scorer en raison de nombreuses approximations techniques, comme c'est souvent le cas en match de préparation.

Il faut finalement attendre la 70e minute pour voir le Stade français débloquer son compteur. Au terme d'une longue séquence de jeu, le jeune centre Julien Delbouis parvient à s'infiltrer à travers le mur jaune et noir, inscrivant là l'essai de la victoire. Car avec la transformation de Joris Segonds, cela fait 7-5 pour les visiteurs.

Et, malgré les encouragements des 16 000 supporters massés dans une enceinte rochelaise à guichets fermés (!), les champions d'Europe sont un peu courts. Après s'être largement imposé contre Massy la semaine passée (56-15), le Stade français fait tomber La Rochelle à l'issue de ce match amical, le premier et dernier des Jaune et Noir en ce mois d'août.

Le week-end prochain, pour la première journée de Top 14, les Maritimes affronteront Montpellier dans le cadre d'un alléchant duel des champions. De leur côté, les Parisiens de Gonzalo Quesada recevront Clermont, avec au menu, les retrouvailles entre Morgan Parra et son ancien club.