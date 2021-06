"Ce n'était pas bon. En fait, j'ai passé ma semaine à gueuler. Mardi, par exemple, notre entraînement fut très mauvais. Meilleur jeudi, c'est vrai. Mais il y avait des mauvais signes, des joueurs qui arrivent en retard, par exemple. Sur le plan de l'état d'esprit, ce n'était pas bon. Au niveau du rugby, c'était nul."

"Nous avons fait une première mi-temps indigne du top 6. La seconde mi-temps fut tactiquement catastrophique. On s'est amusé. Ça m'a rappelé le Bordeaux d'il y a quelques années. On fait des passes comme-ci, comme ça, on joue au pied au moment de marquer et on fait des passes par dessus. Je déteste mon équipe quand elle joue comme ça. Je ne suis pas reconnu dans cette rencontre." Le manageur bordelais avait décidé de marquer le coup car son équipe a eu les moyens de l'emporter.

Plus tard dans son discours, il a estimé qu'avec un jeu structuré, l'UBB aurait dû marquer quatre essais avec autant de ballons. Il n'a pas caché que certains joueurs l'ont déçu. Il a fait allusion, entre autres, à un ballon joué au pied par un troisième ligne, Alexandre Roumat. "Mais attention, tout ça peut s'arrêter très vite. Clermont va nous mettre à la page." Avant d'ajouter, ironique : "Je vais peut-être changer mes vacances''.

Avant la rencontre, l'Union Bordeaux-Bègles, déjà qualifié, pour la première fois de son histoire, avait l'occasion de se hisser parmi les demi-finalistes en cas de victoire bonifiée et de contre performances de La Rochelle et le Racing, autant dire que le miracle n'a pas eu lieu pour les Girondins qui ont été, en plus, dominés par des Toulousains qui ont, par la même occasion, assuré leur première place à l'issue de la saison régulière.

Face à un nouveau défi, avec la réception de Clermont, samedi prochain à 20h45, au stade Chaban-Delmas, les protégés de Laurent Marti devront hausser leur niveau de jeu, pour rassurer leur coach, mais aussi pour espérer continuer leur aventure cette saison en championnat. Adepte des coups de pression avant les grands évènements, le manager Christophe Urios, prépare déjà la rencontre avec une remise à l'heure musclée. De quoi mieux aborder le barrage face aux Auvergnats ?