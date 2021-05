Urios : "C'est historique pour notre club, ça nous a permis de boire des bières ensemble à 23h"

Christophe, qu'est-ce qui a manqué à votre équipe cet après-midi ?

Sur le match il nous a manqué beaucoup de choses : un peu de préparation, un peu de fraîcheur, de la maîtrise dans notre moitié de terrain, de l'efficacité dans la partie de terrain adverse. On n'a pas joué le match que l'on voulait jouer. Nous voulions attaquer ces mecs, et nous ne l'avons pas suffisamment fait, d'autant que nous avons manqué de précision. Quand nous menions 11-3 assez rapidement dans le match, nous avons basculé sur de la gestion, alors que ce n'est pas du tout notre état d'esprit... En deuxième mi-temps on revient très mal, on remet Toulon dans le match par notre indiscipline... Et comme je l'avais imaginé, c'est seulement après avoir été breakés, que nous avons commencé à jouer, à être dangereux, mais pas suffisamment espérer autre chose...

En fin de match, en tapant rapidement et en manquant une transformation pour avoir un dernier ballon à jouer, vous avez finalement oublié le bonus. N'avez-vous pas été trop gourmands ?

On a voulu se presser pour avoir une dernière cartouche... Probablement que nous aurions l'air moins cons ce soir avec un point de plus. Mais mes joueurs ont fait ce choix, plein de panache, et nous avions vraiment envie de gagner le match... Nous nous sommes préparés à cela, alors nous sommes frustrés car on ne ramène rien. Bravo à Toulon, qui n'a pas volé le match, mais nous sommes déçus car nous n'avons pas fait le match que nous avions imaginé...

Craignez-vous que ce point oublié puisse avoir des conséquences au soir de la 26e journée ?

Bien sûr qu'il peut avoir des conséquences, mais si nous avions gagné, ç'aurait aussi eu des conséquences (rires). Mais c'est ainsi, on ne peut pas revenir dessus. Je pense que ce n'est pas un très bon choix, nous aurions pu nous appliquer, mais c'est comme ça.

Est-ce rassurant pour vous d'avoir fait jeu égal avec Toulon, alors même que vous disputiez votre quatrième match en quinze jours ?

C'est vrai, et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs dans le vestiaire. Sur la volonté et l'état d'esprit, c'est plutôt positif. On sort de trois matchs, et ce n'est pas simple d'enchaîner avec aussi peu de préparation. C'est positif, évidemment. Maintenant, si nous voulons être champions, il va falloir qu'on se durcisse...

Vous allez désormais croiser le fer avec Toulouse, avec une semaine de préparation "classique".

Avoir une semaine de préparation est bien le plus important, car nous n'en avons pas eu dernièrement... Depuis trois semaines on bricole, et là ça va nous faire du bien d'avoir une semaine avant ce dernier grand match de la phase préliminaire face à Toulouse, qui ne nous fera pas de cadeau. On va bien se préparer, et pour le coup on va lancer notre fin de saison... N'oublions quand même pas que nous sommes qualifiés. L'UBB ne l'avait jamais fait. Même si le résultat ne nous satisfait pas, et que nous aurions préféré le faire avec nos propres points en gagnant à Mayol : nous allons disputer les phases finales.

Avez-vous craint -justement après votre qualification obtenue sans jouer hier soir, suite à la victoire non bonifiée du Stade français- un relâchement de vos joueurs ?

Non pas du tout. Je ne sens pas les joueurs manquant d'appétit, pas engagés. Que ce soit aujourd'hui ou hier, malgré le peu de temps que nous avons eu, nous voulions gagner. Et c'est super positif. Nous étions très contents hier soir, car c'est historique pour notre club, et ça nous a permis de boire des petites bières ensemble à 11 heures du soir. Maintenant il nous reste une cartouche pour assurer un quart-de-finale à Chaban. C'est fondamental.