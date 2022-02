Les tops

Que ce soit, Nick Champrion de Crespigny, Mateaki Kafatolu ou Teariki Ben-Nicholas, toute la troisième ligne castraise a été d'une activité exceptionnelle ce samedi soir sur la pelouse de Mayol. Le deuxième nommé a été un poison dans les rucks tandis que le dernier s'est montré à l'aise ballon en main, cassant facilement les plaquages toulonnais. Pour Champion De Crespigny, il s'est "seulement" contenté de plaquer à tour de bras. Un trio qui a parfaitement fonctionné.

Les années passent et cette association fait toujours des merveilles. Malgré son carton jaune reçu, Kockott a été d'une grande maîtrise au pied pour occuper, puis en défense pour sauver un essai qui semblait tout fait pour le RCT. Sans oublie bien sûr son essai, le seul du CO dans ce match. Pour ce qui est du demi d'ouverture argentin, il est à féliciter pour son 100% face aux poteaux et ses dix-sept points inscrits. Castres a globalement géré cette fin de match et ces deux hommes y sont pour beaucoup.

L'ailier fidjien a été un danger permanent pour la défense castraise ! Rapide et puissant, à chacun de ses ballons touchés, il a percé ou du moins fait avancer son équipe. Plusieurs brèches crées par ses qualités auraient mérité d'aller au bout. Il a nettement gagné son duel face à son compatriote Filipo Nakosi.

Le demi de mêlée sortait d'une prestation réussie face au Stade français, force est de constater qu'il a été êu inspiré faceau CO. En atteste sa penalité rapidement jouée dans le premier acte qui n'a mené à rien. Derrière un pack parfois en souffrance, il a eu du mal à mettre de la vitesse dans le jeu du RCT face à une défense castraise bien en place.

Match décevant de l'ancien Racingman. Imprécis dans tous ses choix, comme sur ce deux contre un mal négocié dans le second acte qui aurait pu changer beaucoup de choses. En difficulté face à Cocagi, il a également été pénalisé en fin de rencontre pour permettre à Urdapilleta de sceller le sort de la rencontre. Son association avec Ryan Rebbadj n'aura pas donné satisfaction.

Il avait pour mission de faire oublier Gaëtan Barlot, ce ne fut pas le cas. Le talonneur tonguien a loupé deux plaquages durant cette partie et n'a pas eu l'activité souhaitée lors des possessions tarnaises. Rajoutez à cela des touches perdues et vous avez là une partition mitigée pour Ngauamo.