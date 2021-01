Comment avez-vous vécu cette fin de match qui fut particulièrement indécise ?

Tout le match a été assez stressant, assez dur. On est content de ce résultat que l'on a certes remporté à l'arraché, mais nous étions en manque de confiance ces dernières semaines. On peut compter sur un groupe assez homogène car malgré l'absence des internationaux et des blessés nous parvenons a signer une belle performance aujourd'hui, avec notamment des jeunes qui poussent. Ce fut dur de pouvoir poser notre jeu car nous avons été défaillants dans certains secteurs. En tout cas cette victoire nous permet de regarder vers le haut et de travailler dans la victoire, c'est toujours plus plaisant que de le faire dans la défaite. J'ai d'ailleurs forcément une pensée pour Montpellier car cela m'attriste de voir l'équipe dans cette situation. Vu la qualité du groupe, je n'ai toutefois aucune crainte sur leur capacité à rebondir.

Aviez-vous ciblé la fin de match, un moment qui ne réussit par aux Montpelliérains ces derniers temps ?

Effectivement nous avons l'habitude de finir fort, alors que Montpellier peine ces derniers temps en fin de match. Le coaching a été positif, les remplaçants ont apporté de la fraîcheur car nous avons pu installer notre jeu, se déplacer davantage, marquer un bel essai et gagner des pénalités qu'Antoine Gibert a bien réalisé.

Vous perdez beaucoup de ballons en touche en deuxième mi-temps, mais vous n'avez pas semblé paniquer...

C'est vrai nous sommes restés solidaires malgré cette défaillance en touche qui est habituellement un secteur qui nous réussit. Pour autant, on ne s'est pas énervés, nous n'avons pas déjoué. On s'est resserré sur la mêlée qui fut un secteur très positif.

Vous avez souvent déstabilisé la défense héraultaise par du jeu en pivot, était-ce prévu ?

On le travaille régulièrement et effectivement cela avait déjà bien marché au match aller. Nous avions vu qu'ils étaient assez serrés en défense et qu'ils montaient vite. C'est pour cela qu'ils nous ont empêchés de mettre notre jeu en place en première mi-temps d'autant qu'ils étaient frais et hargneux. On peinait à trouver de l'avancée. Cela s'est améliorer en deuxième mi-temps, avec la fatigue on gagnait davantage les contacts.

Personnellement, qu'avez vous ressenti en revenant ici avec un autre maillot que celui du MHR ?

C'est toujours particulier pour moi. A chaque fois que je reviens dans cette ville, c'est comme si l'on me greffait un troisième poumon ! Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est bizarre... En fait si, ce sont mes racines, mon identité. Quand j'ai vu le stade illuminé, cela m'a fait un pincement au cœur et j'ai eu une pensée pour le public qui m'a manqué ce soir. Montpellier, ça reste ma ville, là où je suis né et ça me donne toujours des frissons.

Voyez-vous Montpellier se sortir de cette situation délicate ?

Oui. Je le repète, ce groupe est de qualité et possède un sacré caractère. Je sais comment cela se passe dans le vestiaire, et j'espère qu'ils vont rebondir le plus vite possible. Tout est là, et c'est dommage de voir ce club à ce niveau là.

On imagine que vous êtes encore en contact avec des joueurs du MHR, qui vous racontent à quel point les dernières défaites ont été frustrantes....

C'est vrai, et encore aujourd'hui. Ils ont été valeureux, durs, vaillants et cela n'a pas suffi. Malheureusement, cela ne suffit plus en Top 14. Mais petit à petit, j'espère qu'ils vont retrouver leur jeu et la confiance parce que l'on sent une équipe un peu timorée. Vu les joueurs qu'ils ont, ils peuvent espérer regarder vers le haut du tableau rapidement.