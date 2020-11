Une semaine après avoir pris la foudre à Jean Bouin (48-14) et deux semaines après un revers bien malvenu à domicile contre le Lou (7-16), les Toulousains s'étaient promis de relever la tête, et (surtout) de se rassurer. Alors quoi de mieux qu'un derby face à leur meilleur ennemi castrais pour serrer les rangs ? Si on ajoute les retours de nombreux cadres (Maxime Médard, Jérôme Kaino, Rynhardt Elstadt ou encore Yoann Huget), et voilà que les joueurs d'Ugo Mola semblaient en passe de retrouver le goût du succès ce samedi. Sauf que rien ne se passe jamais comme prévu en Top14, et comme souvent depuis le début de saison, les Haut-Garonnais se trouvaient acculés dans leurs 22 mètres dès le coup d'envoi.

Résultat : pris par la patrouille, Joe Tekori se rendait coupable d'un faute d'anti-jeu au sol, et écopait d'un premier carton jaune. À la 3e minute, les Toulousains étaient donc logiquement menés 3 à 0 suite à la première pénalité de Benjamin Urdapilleta. Mais décidés à mettre un terme à leur mauvaise série actuelle, les Rouge et Noir relevaient immédiatement la tête. Et s'ils laissaient la possession à leurs adversaires du jour, les Toulousains maintenaient les Castrais dans leur moitié de terrain. Mieux, après être revenus au score par une pénalité de Zack Holmes (17e, 3-3), les Toulousains continuaient d'acculer les Tarnais, et parvenaient même à inscrire un essai par Peato Mauvaka à la 29e minute de jeu.

Le début d'un cavalier seul, pour des Toulousains en quête de confiance ? C'est en tout cas ce qu'espéraient les hommes d'ugo Mola, qui prenaient encore davantage le large à la 38e minute par une nouvelle réalisation du buteur maison. 13-3 à la pause : sans être brillants, les Toulousains semblaient souverains, et capables de résister à des Castrais courageux mais bien trop indisciplinés.

Et pourtant, Holmes avait la victoire au bout du pied...

Sauf que comme souvent dans ce derby, la vérité d'une période n'est que rarement celle de la suivante. Et après avoir plié sans ne jamais véritablement rompre en première mi-temps, les Tarnais revenaient des vestiaires métamorphosés. Bien aidés par le vent, les joueurs de Mauricio Reggiardo remettaient la main sur le ballon, et poussaient les joueurs du Stade toulousain dans leurs derniers retranchements. Ainsi, seulement quatre minutes après le coup d'envoi, c'est Thomas Combezou récompensait le bon début de deuxième période de son équipe, en inscrivant un essai au ras. 13-8, puis 13-10 après la transformation d'Urdapilleta.

L'avantage acquis en première période quasi-fondu, les Toulousains tentaient tant bien que mal de relever la tête, mais se montraient maladroits, indisciplinés et ne pouvaient que subir les foudres d'une équipe tarnaise retrouvée. Pire, à la 66e minute, Benjamin Urdapilleta permettait à son équipe de revenir à hauteur : 13-13. Et si les Toulousains reprenaient le large trois minutes plus tard par le pied d'Holmes, ils ne pouvaient rien faire face à la fougue castraise. D'une nouvelle pénalité, le buteur argentin offrait le match nul à son équipe à la 77e minute. Si la rencontre s'accélérait dans les derniers instants, et que les deux équipes avaient tour à tour la balle de match, c'est finalement Holmes qui tentait un ultime drop au bout du bout du suspense.

Mais face au vent, l'ancien rochelais voyait sa tentative passer à droite des perches. Au terme d'une rencontre supra-équilibrée, entre deux équipes en quête de confiance, Toulousain et Castrais se quittent donc sur un score de parité : 16-16. Après trois matchs sans succès, les Toulousains conservent provisoirement leur troisième place, mais devront impérativement relever la tête sur la pelouse de Pau la semaine prochaine. Revenus après un début de saison compliqué, les Castrais auront quant à eux à coeur de confirmer leur bonne forme du moment contre l'UBB à domicile.