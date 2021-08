40' : Mi-temps à Aimé-Giral. Perpignan 5-0 Colomiers.

77' : Nouvelle pénalité pour Grenoble qui égalise à quelques minutes de la fin. Oyonnax 23-23 Grenoble.

80' : VICTOIRE DE CLERMONT ! Les Jaunards s'imposent à Aurillac après avoir nettement accéléré en seconde mi-temps. J.J Hanrahan a été déterminant. Aurillac 15-28 Clermont.

52' : ESSAIII pour Castres. Pour sa première sous le maillot Castrais, Raisuqe marque après avoir joué à la main une pénalité. Botica transforme. Castres 12-19 Montauban.

75' : CARTON ROUGE pour Grenoble. Douglas se rend coupable d'une charge dangereuse et doit laisser ses coéquipiers à 14 pour la fin de match. La pénalité, à 50m, passe entre les perches et Oyonnax reprend l'avantage. Oyonnax 23-20 Grenoble.

32' : ESSAIII pour l'UBB ! Maxime Lamothe tend le bras pour permettre aux Girondins de repasser devant au score. C'est transformé. Biarritz 7-14 UBB.

70' : Les Grenoblois profitent d'une pénalité sur la ligne médiane pour une nouvelle fois tenter d'égaliser. Le ballon passe pour Glénat. Oyonnax 20-20 Grenoble.

43' : ESSAIII pour Jersey ! Les Reds sont récompensés d'un essai de pénalité dès le retour des vestiaires. Vannes 21-14 Jersey.

43' : ESSAIII pour Montauban ! Le troisième essai des visiteurs est marqué par Bonnefond suite à une action confuse. Sapiac fait le break. Castres 5-19 Montauban.

66' : ESSAIII pour Clermont ! Samuel Ezeala marque en coin et l'ASM fait le break ! Aurillac 15-28 Clermont.

19' ESSAIII pour Biarritz ! Darly Domvo conclut un mouvement en première main et punit son ancienne équipe. L'essai est transformé. Biarritz 7-7 UBB.

59' : Grenoble et Barthélémy prennent les points... Ça passe à côté ! On en reste là. Oyonnax 20-17 Grenoble.

16' : ESSAIII pour l'UBB ! Kaulashvili concrétise une grosse période de domination girondine. Transformé par Jalibert. Biarritz 0-7 UBB.

40' : C'est la mi-temps à Castres et à Vannes ! Vannes 21-7 Jersey et Castres 5-12 Montauban.

57' : ESSAIII pour Clermont ! C'est George Moala qui permet aux siens de passer devant au score. Hanrahan transforme encore. Aurillac 15-21 Clermont.

11' : ESSAIII pour Perpignan ! Jean-Bernard Pujol inscrit le premier essai des siens et ouvre le score. Perpignan 5-0 Colomiers.

34' : ESSAIII pour Vannes ! Bazin finit le travail après un bon maul des Bretons. Vannes 21-7 Jersey.

47' : ESSAIII pour Grenoble. Sur une interception, les Isérois reviennent dans la course ! Oyonnax 20-17 Grenoble.

1' : À noter que les matchs entre Perpignan – Colomiers et Biarritz – Bordeaux-Bègles ont débuté.

42' : ESSAII pour Oyonnax. Le troisième essai des locaux, sous les perches. Oyonnax 20-10 Grenoble.

24' : ESSAIII pour Montauban. Suite à un jeu au pied rasant de Bosviel, Meafua inscrit le deuxième essai montalbanais. La transformation ne passe pas. Castres 5-12 Montauban.

43' : ESSAIII POUR Clermont ! La réponse des Jaunards sous les perches avec Hanrahan. C'est transformé. Aurillac 15-14 Clermont.

41' : ET ESSAIII pour Aurillac ! Dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, Profit va à dame. La transformation passe et l'écart se creuse. Aurillac 15-7 Clermont.

41': C'est reparti entre Aurillac et Clermont !

18' : ESSAIII pour Montauban ! Hugo Le Gall marque son premier essai sous ses nouvelles couleurs et permet aux siens de revenir à hauteur. Bosviel passe la transformation et Sapiac passe devant ! Castres 5-7 Montauban

Avant-match : L’autre rencontre se jouera à Lille, entre le BO et l’UBB, alors que la délocalisation du club basque à pris une nouvelle ampleur ces derniers jours.

Le groupe de Biarritz : Armitage, Barry, Bosch, Cronin, Da Ros, Darbo, Dixon, Domvo, El Fakir, Erbani, Hart, Herron, Hirigoyen, Jalagonia, Lonca, Martin, Millar, O’Callaghan, Olmstead, Peyresblanques, Plessis-Couillaud, Ruffenach, Saili, Samaran, Speight, Stark, Tcheishvili, Tyrell, Vergnaud, Couilloud, Jonas.

Le XV de départ de l’UBB : 15. Ducuing; 14. Massé, 13. Dubié, 12. Mori, 11. Hulleu; 10. Jalibert, 9. Lesgourgues; 7. Kitwanga, 8. Picamoles, 6. Vergnes; 5. Marais, 4. Jolmes; 3. Kaulashvili, 2. Lamothe, 1. Poirot (cap.).

Remplaçants : Baggiani, Dimcheff, Cobilas, Douglas, Roussel, Bochaton, Diaby, Garcia, Trinh-Duc, Uberti, Darchen, Bielle-Biarrey

Avant-match : À Aimé-Giral, Perpignan, séduisant vainqueur de Montpellier la semaine dernière, reçoit Colomiers. Les Columérins jouent ici leur dernier match amical avant la reprise de la saison.

Le XV de départ de Perpignan : 15. Farnoux; 14. Dubois, 13. Acebes (cap.), 12. Tisley, 11. Pujol; 10. Tedder, 9. Degmache; 7. Chouly, 8. Mamea Lemalu, 6. Faasalele; 5. Cavubati, 4. Labouteley; 3. Loly, 2. Velarte, 1. Lotrian.

Remplaçants : Taofifenua, Tetrashvili, Mahu, Brazo, Ecochard, Plana, Seguela, Shengelia, Tadjer, Mavinga, Carey, Eru, Ugena, Ramasibana, Rodor, Perez, Vaitulukina, Duguivalu.

Le groupe de Colomiers : Bezian, Campagnaro, Carrère, Chartier, Cordier, Deysel, Djehi, Dubois, Gori, Granouillet, Graulle, Larrieu, Lescure, Macovei, Moro, Nicot, Pacheco, Palisson, Palma-Newport, Perrin, Peysson, Pirlet, Ponpon, Ricard, Rokoduguni, Saaidia, Seguela, Seguy, Tartas, Thomas.

Avant-match : Plus que 10 minutes avant les coups d’envoi de Perpignan – Colomiers et de Biarritz – Bordeaux-Bègles !

16' : ESSAIII pour Vannes. Juste après l'essai anglais, Valleau redonne l'avantage aux siens. Vannes 7-0 Jersey.

40' : ESSAIII pour Oyonnax. Après la sirène, c'est en bout de ligne que les Oyomen reprennent l'avantage. C'est transformé par Soulan et la mi-temps est siflée. Oyonnax 13-10 Grenoble.

10' : ESSAIII pour Jersey ! Les Reds reviennent dans le match après cette réalisation de Ryan Olowofela. Vannes 7-7 Jersey.

40' : Mi-temps entre Aurillac et Clermont. Les locaux sont devant d'une courte tête. Aurillac 8-7 Clermont.

7' : ESSAIII pour Vannes ! Curtis marque pour les Bretons. C'est transformé ! Vannes 7-0 Jersey

7' : ESSAIII pour Castres ! Benjamin Urdapilleta marque en coin le premier essai du match. Il manque la transformation. Castres 5-0 Montauban

35' : ESSAIII pour Clermont ! Wesley Fofana profite d'un beau mouvement pour marquer entre les perches. C'est transformé ! Aurillac 8-7 Clermont

31' : ESSAIII pour Grenoble ! Séguret marque le premier essai du match et permet aux siens de prendre les devants. C'est transformé. Oyonnax 6-10 Grenoble.

30' : Palmier manque un nouveau coup de pied, cette fois une pénalité ! Aurillac 8-0 Clermont

1' : C'est parti entre Vannes et Jersey et entre Castres et Montauban !

24' : Nouvelle pénalité pour Jules Soulan, à 35 mètres en coin. Le ballon passe entre les perches ! Oyonnax 6-3 Grenoble.

Avant-match : L’autre rencontre s’apparente à un duel entre David et Goliath puisque les joueurs de Jersey défient des Vannetais en quête de montée en Pro D2 cette année.

Le groupe de Vannes : Borie, Vérité, Troin, Duplenne, Curtis, Dubreuil, Gratien, Rabut, Holder, Burgaud, Symons, Valleau, Hilsenbeck, Étienne, Pages, Saseras, Paige, Bazin, Boulier, M. Edwards, Picault, Leroux, Iachizzi, Jordaan, O’Shea, Barry, Desjeux, Batibassaga, Kite, Bordelaï, Phéliponneau, Dumas, Ah You, Tafili, Abraham, Leafa, Blachard, Béziat.

Avant-match : La première de ces deux rencontres est un match hommage à Ibrahim Diarra, ancien joueur des deux équipes. Un trophée en son nom sera donné au vainqueur.

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora; 14. Guillemin, 13. Lebrun, 12. Zeghdar, 11. Laveau; 10. Urdapilleta, 9. Arata; 7. Kornath, 8. Delaporte, 6. Babillot (cap.); 5. Hannoyer, 4. Jacquet; 3. Tierney, 2. Lebrun, 1. Nostadt.

Remplaçants : Chilachava, Combezou, Stroe, Kockott, Hounkpatin, Nakosi, Ardron, Barlot, Staniforth, Cocagi, Vanverberghe, Fernandez, Ngauamo, Pieterse, Larregain, Botica, Ben Nicholas, Guillamon, Raisuqe, Humbert, Vidal, Cope, Hermet, Amans, Waqaninavatu, Meka.

Le XV de départ de Montauban : 15. Tuculet ; 14. Momo, 13. Mathy (cap.), 12. Tupuola, 11. Le Gall ; 10. Bosviel, 9. Stirzaker ; 7. Augry, 8. Meafua, 6. Pueyo ; 5. Paulino, 4. Uanivi ; 3. C. Vaotoa, 2. Firmin, 1. Tailhades.

Remplaçants : 16. Agnesi, 17. Feltrin, 18. Boutemanni, 19. Commenge, 20. Burduli, 21. Sousa, 22. Quercy, 23. Stringer, 24. D. Vaotoa, 25. Delord, 26. Pourteau, 27. Meric, 28. Hawera, 29. Sage, 30. Bonnefond, 31. Ahmed, 32. Sanchez.

Avant-match : Dans quelques minutes, les coups d’envoi de Castres – Montauban et de Vannes – Jersey seront donnés.

21' : Essaiiii pour Aurillac. Le demi de mêlée Delarue inscrit son premier essai sous ses nouvelles couleurs. La transformation est manquée par Palmier. Aurillac 8-0 Clermont.

14 ' : Cette fois-ci, Soulan manque la mire et le score ne bouge pas. Oyonnax 3-3 Grenoble.

11' : Grâce à une pénalité de plus de 50m, les Aurillacois prennent les devants ! Aurillac 3-0 Clermont.

9' : Toujours 0-0 entre l'ASM et Aurillac malgré la domination des Jaunards.

7' : Jules Soulan permet aux siens de revenir à hauteur grâce à un beau coup de pied. Oyonnax 3-3 Grenoble.

3' : Les trois premiers points pour Grenoble et Barthélémy ! Oyonnax 0-3 Grenoble.

0' : C'est parti sur les deux pelouses !

Avant-match : En parallèle de cette rencontre, il y a le choc entre deux prétendants aux phases finales de Pro D2. Oyonnax reçoit Grenoble dans ce qui pourrait être un match intéressant à analyser seulement une semaine avant la reprise du championnat de Pro D2.

Le XV de départ d'Oyonnax : 15. Callandret, 14. Sweetnam, 13. Bettencourt, 12. Millet, 11. Sanday, 10. Soulan, 9. Gondrand, 8. Hamilton, 7. Lebreton, 6. Credoz, 5. Lassalle, 4. Murday, 3. Laclayat, 2. Leiataua, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : Kakabadze, Geledan, Berthaud, Leindekar, Battye, Zegueur, Duran, Taieb, El Khattabi, Le Bourhis, Bouraux, Lovobalavu, Treilles, Cassang, Michel.

Le XV de départ de Grenoble : 15. Capuozzo, 14. Guillemin, 13. Fusier, 12. Seguret, 11. Qadiri, 10. Barthélémy, 9. Zupan, 8. Ancely, 7. Blanc-Mappaz, 6. Schoeman, 5. Douglas, 4. Lainault, 3. Montagne, 2. Orioli, 1. Zhvania.

Remplaçants : Glenat, Bousquet, Dupont, Trouilloud, Fortunel, Escande, Ruaud, Christienne, Guillaumond, Taufa, Eglaine, Rossi.

Avant-match : Nous aurons donc d'abord droit à un derby en ouverture, entre des Clermontois qui jouent leur première rencontre de l'ère Gibbes et des Aurillacois qui terminent de leur côté leur préparation. Après une défaite contre Agen et un large succès du côté de Bourgoin, il s'agit ici du dernier match amical des Cantalous. Pour cette rencontre, l'ASM s'avance avec un groupe rajeuni.

Le XV de départ de Clermont : 1.Beria, 2.Beheregaray, 3.Ojovan, 4.Jedrasiak (cap), 5.Amatosero, 6.Cancoriet, 7.Fischer, 8.Van Tonder, 9.Viallard, 10.Michet, 11.Maguranyanga, 12.Fofana, 13.Tiberghien, 14.Pourailly, 15.Rozières.

Remplaçants : Pélissié, Slimani, T.Lanen, Iturria, Bézy, Hanrahan, Ezeala, Kiteau, Moala, Giral, Annandale, Foigne, Lee, Boudou et Tixeront.

Le groupe d'Aurillac : Neisen, Gogoladze, Vaccaro, Dubourdeau, Minguillon, Nelson, Bouyssou, Profit, Havili Kaufusi, Maituku, Motoc, Tivoli, Gajion, Lachaud, Royer, Ormond, Valentin, Yobo, Sagote, Coertzen, Palmier, Delarue, Roussel, Tison, Tsutskiridze, Singer, Moukete, Kartvelishvili, Smith, Plantier, Reggiardo, Javakhia.

Avant-match : Bonjour à tous et bienvenue pour ce live spécial matchs amicaux ! Six rencontres sont au programmes ce soir : Aurillac - Clermont et Oyonnax - Grenoble à 19h, Castres - Montauban et Vannes - Jersey à 19h30 et enfin Biarritz - UBB et Perpignan Colomiers à 20h.