Le retour des droits TV de la Ligue 1 sur les ondes de Canal + oblige un réaménagement de la programmation du Top 14. Fini le match du dimanche soir à 21 heures. Tout le dimanche sera consacré désormais au football. Voici la grille du rugby professionnel à compter de la semaine prochaine. Le match en prime time de 20h45, le vendredi soir, alternera entre Canal+ Sport et Canal+ Sport Week-end (soit Canal+ Décalé). Pour le samedi, le match de 14h45 passera sur Canal+ et les quatre matches à 17h45 seront en multiplex sur Canal + Sport et chacun en intégralité sur Rugby+. Le Canal Rugby Club sera en clair à partir de 19h55 pour une émission rallongée avant l'affiche principale de la journée, diffusée à 21h05.

Ce chamboulement de programme aura le mérite de mettre un terme à la concurrence à laquelle se livraient rugbys amateur et pro le dimanche.