Laurent Travers (manager du Racing 92, après la défaite 19-6 contre La Rochelle): "Quand on perd en demie, c'est un échec. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'être en finale. On ne peut pas se permettre de dire 'on est en demi-finale, ça suffit'. Si vous avez des ambitions et le Racing en a, on a envie d'être champions. On est déçus ce soir, on est tombés sur meilleur que nous. La vérité, c'est que sur l'entame de match, on a cinq ou six minutes assez bonnes mais on ne concrétise pas et on rend les ballons facilement. On a voulu jouer sur les ballons hauts mais on n'en récupère aucun donc on les met en situation favorable. On a été défaillant sur ce plan, on a été défaillant en mêlée... On a mis énormément d'intensité la semaine dernière, là un peu moins. On avait peut-être un peu moins d'essence. On connaît leur capacité à frapper là où ça fait mal. Ils méritent leur victoire."