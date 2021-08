Quel bilan faites-vous de votre première saison à Bordeaux ?

Je suis plutôt content. J'ai réussi à faire neuf matchs cette saison, j'ai souvent été dans le groupe en étant le 24ème homme. J'ai découvert beaucoup de choses spécifiques au haut niveau. Je savais que je n'allais pas faire beaucoup de feuilles de match mais c'était mon année charnière pour me préparer au Top 14.

Vous êtes arrivé avec le statut d'espoir à Bordeaux. Comment analysez-vous votre évolution ?

Au début, j'étais quelqu'un de timide, je restais sur mon aile sans trop prendre d'initiatives, j'essayais de faire ce qu'il fallait sans plus. Au fur et à mesure des matchs, j'ai senti que mes coéquipiers et mon staff pouvaient avoir confiance en moi. Cela m'a donné le courage d'oser, de prendre plus de risques pour montrer mon vrai niveau.

Avez-vous réussi à vous intégrer pleinement à l'effectif bordelais ?

Oui, totalement, je trouve qu'on a vraiment un super bon vestiaire. Tous les joueurs s'entendent très bien et forment un groupe solidaire. Je pense que cette bonne entente améliore notre niveau de jeu.

Votre match à Clermont était le plus réussi de votre saison. Comment l'avez-vous vécu ?

J'ai la malchance d'avoir un essai refusé, je suis au bout du rouleau sur le moment parce qu'on m'enlève l'essai de la victoire. Mais sur la deuxième occasion, je ne réfléchis pas, je fonce vers le poteau. Avant de marquer, je suis plaqué très haut par Alivereti Raka mais je suis sûr et certain d'avoir aplati le ballon, ce qui est confirmé à la vidéo. Je voulais absolument faire gagner mon équipe pour nous récompenser de ce très bon mois de janvier où le club enchaînait les victoires à l'extérieur.

Êtes-vous déçu de la fin de saison de l'UBB ?

On fait quand même une bonne saison dans l'ensemble. Sur l'année, on fait, trois demi-finales dont deux européennes. Ce n'est pas rien. Selon moi, on avait les capacités d'aller plus loin, de battre Toulouse sur ces demi-finales de Top 14. Mais l'expérience a primé. C'était la première fois que le club arrivait à ce stade de la compétition. Forcément, il y a un brin de déception mais quand on regarde l'ensemble de la saison, on a de quoi être fier de ce que l'on a accompli.

Comment s'est déroulée la reprise ?

On a attaqué lundi dernier tout doucement. Mais, comme dans toutes les pré-saisons, il y a des moments où l'on galère, surtout sur le physique.

Et le stage de cohésion ?

Le stage s'est bien passé. En dépit de ce que l'on pouvait voir sur les réseaux sociaux du club, c'était compliqué. Ils n'ont pas montré la nuit qu'on a passé dehors. On a tous très peu dormi. La veille, on sortait d'un gros entraînement avec ballon, beaucoup de joueurs étaient crevés de fatigue à la fin. J'ai joué pour la première fois au beach rugby. Moi, dans mes montagnes, il n'y a pas de sable. J'étais impressionné et surpris par ce nouveau terrain (rires).

Dans quel état d'esprit abordez-vous la nouvelle saison ?

Je n'ai vraiment qu'une hâte, celle de voir le stade Chaban-Delmas plein. Tout le monde en parle autour de moi et c'est quelque chose que je veux vivre. J'ai été plus que surpris pour le match de barrages contre Clermont. Voir tout ce public à la sortie du bus, on sentait qu'ils n'avaient pas pu venir pendant un moment. Ils étaient vraiment déchaînés. On attend leur retour avec impatience.

A titre personnel, quels sont vos objectifs ?

Je veux jouer un maximum de matchs, déjà plus que la saison passée. Je veux continuer de montrer à mon coach que j'ai le niveau et à mes partenaires qu'ils peuvent compter sur moi. Je voudrais aussi disputer un match de Champions Cup pour me confronter au niveau européen.

Comment vivez-vous la concurrence à l'aile avec Ben Lam et Santiago Cordero ?

C'est une bonne chose d'avoir cette concurrence internationale. Santiago part avec les Pumas régulièrement et Ben Lam est international à VII. Je ne peux qu'apprendre de ces deux personnages, peut-être un peu plus de Santiago car il a un style de jeu similaire au mien. Avoir des joueurs de ce calibre dans son groupe, c'est toujours une plus-value. Surtout pour les jeunes comme moi qui cherchent à apprendre.

En tant qu'arrière, comment appréhendez-vous la nouvelle règle du 50:22 ?

Il va falloir mettre en place de nouvelles tactiques, de nouvelles combinaisons. On va aussi devoir s'adapter en défense. Mais c'est en attaque où c'est peut-être le plus intéressant. Avec plus de joueurs dans le champ profond, on va utiliser les ballons au maximum pour casser le premier rideau. Ce n'est qu'une promesse de beau jeu.

Propos recueillis par Gauthier Baudin.