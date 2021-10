" On en avait parlé toute la semaine, le plus important c’était de se retrouver sur nos valeurs. C’était forcément plus facile de le dire avant le coup d’envoi mais je pense qu’on a bien répondu sur le terrain. Il y a eu plusieurs séquences défensives pendant la rencontre durant lesquelles on a rien lâché. On passe les trois dernières minutes du match dans nos cinq mètres mais on n’a pas craqué. Le secteur de la mêlée est le parfait exemple de cette partie âpre et engagée. Ç’a été du 50-50 durant les autres vingt minutes. Les deux packs de devant se sont bien répondus. Ce point de bonus défensif est hyper important pour nous dans la course au maintien. Quand on voit les différents résultats de l’après-midi, on sait que ça va être serré jusqu'à la dernière journée. De notre côté, il faut que l’on continue à grailler des points loin de Corrèze. On a un gros match la semaine prochaine, à nous de vite basculer pour retrouver le goût de la victoire "