Rapidement, les deux équipes ont montré des intentions de jeu. Une longue action des deux camps a notamment vu Maximin laisser les Cistes à 14 après un plaquage haut et un carton jaune. La sanction a quasi été immédiate puisque une deuxième pénal’touche a vu Doussain marquer le premier essai sur la droite, après un ballon écarté.

Les quarante premières minutes ont d’ailleurs suivi ce rythme avec un 21-7 au score, après des essais de Pélissié et Sobela pour le LOU quand Chilachava avait réduit la marque.

Prochain choc pour le maintien pour le MHR

Dès la reprise, le MHR a relancé les débats avec un essai de Martin parti d’une belle initiative de Rattez plutôt à son aise ce soir. Par la suite, le score de 21-14, le suspense, le coaching, les défenses et les pénalités ont pris le relais au niveau du scénario. Et Berdeu d’un côté et Paillaugue de l’autre se sont chargés de gonfler la marque avec leurs pieds jusqu'à un 24-20.

24-20, ce sera d’ailleurs le score final même si les deux équipes ont eu l’occasion de faire mieux dans les dernières minutes. Comme en 2017, il n’y aura en tout cas pas de 3e défaite de suite pour le LOU qui va devoir voyager positivement à l’UBB lors de la prochaine journée pour confirmer sa 4e place au classement. Montpellier, avec encore deux matches en retard, ira à Brive pour ramener plus qu’un point dans un choc pour le maintien. Mais ça semble aller mieux après des jours compliqués.