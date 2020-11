La meilleure défense contre la meilleure attaque, le leader contre son dauphin et des recrues qui brillent des deux côtés. L'affiche du dimanche soir entre les deux équipes en forme de ce début de saison sera riche d’enseignements. Pour Clermont, en tête du Top 14 devant La Rochelle grâce à un petit point de bonus, il faut confirmer les quatre succès de rang (dont deux avec le bonus offensif) dont ce succès à Brive lors de la dernière journée.

"C’est une très bonne opportunité pour s’étalonner et on joue ce match avec plaisir rappelait Franck Azéma. Avec le contexte, on est heureux de jouer. J’espère que l’on va avoir une attitude où on va se faire plaisir nous et que l’on va donner du bonheur aux gens. L’attitude de l’équipe m’a fait plaisir à Brive. On joue une formation qui domine ce championnat, qui a un parcours assez similaire au notre avec beaucoup de qualités. C’est bon de se confronter à cette équipe qui a de gros atouts pour voir comment on peut progresser. On veut voir où on en est dans ce que l’on est en train de bâtir sans faire de complexes tout en jouant sur nos points forts de ce début de saison et en se remettant en question. C’est le premier contre le second, ce n’est pas la fin du championnat mais on se doit de montrer du caractère."

Face à une équipe en confiance, devenue maître dans le jeu d’occupation, les Clermontois passent au révélateur. "C’est un vrai test et l’équipe a envie de confirmer les performances des journées passées où on a fait de bons matches et pris nos premiers bonus offensifs rappelle Rabah Slimani. Il faut surtout confirmer notre bonne forme. Le groupe a montré contre Brive qu’il se sentait bien sur et en dehors du terrain. En espérant faire une bonne performance à La Rochelle qui est elle aussi très en forme. C’est une grosse équipe mais ils doivent se dire la même chose de nous. On sait à quoi s’attendre, c’est une formation qui joue beaucoup et qui sait très bien défendre, ils sont bons partout. Cela va être tendu mais cela va être un beau match. Il faut rien lâcher et être à fond tout le match car si on se relâche un peu, ils en profiteront."

"C’est le premier contre le second, ce n’est pas la fin du championnat mais on se doit de montrer du caractère."

Le pilier droit international a raison d’évoquer les baisses de régime de son équipe en seconde mi-temps malgré deux bonus acquis dans les arrêts de jeu... Avec l’indiscipline, ce sont les deux points noirs de ce début de saison. Mais le défi est devant l’ASM. Aucun essai encaissé à Deflandre cette saison, pelouse inviolée depuis le 24 mars 2019, un petit point d’avance pour les Clermontois au classement… Les leviers de motivation ne manqueront pas pour les Clermontois au coup d’envoi de cette affiche à laquelle il ne manquera qu’une chose : les supporters. Alors est-ce un avantage pour les Clermontois de jouer à huis clos ? "C’est plus un désavantage pour eux" déclarait Rabah Slimani. "Ils ont l’habitude d’avoir leur stade plein et cela aide beaucoup comme pour nous avec le Michelin. En espérant que cela les déstabilise et que l’on en profite c’est tout. "

" Dato leur a fait du bien aussi en mêlée, il apporte son expérience et de la sérénité. C’est un de leurs points forts cette saison. Nous on a été moins bien en début de championnat dans ce secteur mais on commence doucement à revenir. Cela va être un secteur important dimanche. "

Ce choc aura un parfum particulier car depuis des années, joueurs comme entraîneurs de l’ASM ont rejoint la côte atlantique. Si sur le terrain il y aura Kévin Gourdon ou Loni Uhila, dans le staff plusieurs hommes ont renforcé les rangs maritimes. Philippe Gardent, le préparateur physique, qui a rejoint en 2019 le Stade rochelais, Sébastien Boboul (entraineur adjoint des arrières), Romain Carmignani (entraineur adjoint des avants), Lylian Barthuel (Kiné) et bien sûr Jono Gibbes, le bras droit de Franck Azéma lors de la conquête du titre de 2017 arrivé en 2018. "Jono amène un état d’esprit, une culture, une organisation au quotidien, le détail qu’il affectionne" explique Franck Azéma. "Tout se met en place on le voit petit à petit. Jono est passé par toutes les étapes mais les choses sont bien maîtrisées en ce moment par La Rochelle."

Le dernier renfort en date venu d’Auvergne n’est autre que le taulier de l’axe droit de la mêlée clermontoise durant plus d’une décennie : Davit Zirakashvili. Conseillé du pack jaune et noir, la présence de "Dato" dans les rangs rochelais apporte un surplus de méfiance du côté clermontois. "Dato leur a fait du bien aussi en mêlée" explique Slimani. "C’est un de leurs points forts cette saison. Nous on a été moins bien en début de championnat dans ce secteur mais on commence doucement à revenir, on bosse dessus cela va être un secteur important dimanche. Dato apporte son expérience et de la sérénité aussi."

L’arrivé du Géorgien n’a en aucun cas provoqué de la rancœur dans les rangs jaune et bleu. Bien au contraire. "Pourquoi serions-nous vexé nous" demandait Franck Azéma. "Je suis plutôt heureux pour Dato, c’est une belle reconversion. C’est un garçon qui connait bien le sujet et son approche est pleine d’humilité. C’est un secteur important, Jono le connaissait et il a eu cette opportunité avec la fin de carrière de Dato. Il connaissait les qualités du joueur mais pas encore celle de l’entraîneur. Par contre il connaissait très bien l’homme et avant la compétence c’est la bonne personne qu’il embauche avec lui. C’est toujours bon de voir réussir des garçons passés à l’ASM. Comme Thomas Domingo à Pau. Il n’y a pas qu’un seul parcours, il n’y a pas qu’un seul club quand tu veux entraîner. Dato apporte son efficacité là-dessus et Jono ne s’est pas trompé. Il peut délivrer quelques secrets, on connait son fonctionnement et ce qu’il a envie d’enseigner. Mais s’il y a bien un secteur qui demande de la remise en question permanente d’une semaine sur l’autre, c’est bien celui de la mêlée… Tout cela va compter."

Avant de recevoir Lyon, un autre gros morceau, la semaine prochaine, l’ASM a déjà de quoi faire avec ce choc à Deflandre. Si la ferveur ne sera pas dans les tribunes, sur le terrain, cette affiche ne manquera pas de saveur.