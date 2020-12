Licencié en décembre 2019 par le Racing 92, Leone Nakarawa a été débouté ce mardi "de l’ensemble de toutes ses demandes" suite à la procédure qu'il avait engagée au prud’hommes de Paris.

Le contrat à durée déterminée du joueur avait été rompu pour faute grave au motif, entre autres, qu'il était revenu avec 16 jours de retard après la coupe du monde 2019, malgré une mise en demeure du Racing. Nakarawa avait ainsi délibérément raté 2 matchs du club, le 10 novembre 2019 pour la rencontre de Top 14 contre le Stade Français et le 17 novembre 2019, contre les Saracens, match qui lançait la saison de Coupe d'Europe.

Pour défendre son dossier, Leone Nakarawa avait avancé que le club pouvait faire appel à des remplaçants et que les deux rencontres avaient été gagnées par le Racing 92.

Nakarawa réclamait près de 2 millions d'euros

Pour Maître Quilina Vizzavona Moulonguet, avocate du Racing 92, le comportement "individualiste et insubordonné de Léone Nakarawa a désorganisé l’équipe et donné un exemple déplorable, alors que le rugby revendique des valeurs de cohésion et d’esprit d’équipe." Dans ce dossier, le joueur réclamait au Racing 92 près de 2 000 000€ (1 905 000€) dont le paiement de tous les salaires dus jusqu'à la rupture (772 101€) et des dommages et intérêts liés à la rupture abusive à hauteur de 1 000 000€.

Débouté de l'intégralité, Nakarawa conserve toutefois le droit de faire appel de cette décision.