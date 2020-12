Un succès que les joueurs de Laurent Travers doivent en grande partie à Teddy Thomas. Discret et privé de ballons durant toute la rencontre, l’ailier international a finalement délivré sa formation sur un petit exploit en solitaire en fin de match. Avant cela, Ben Botica et Maxime Machenaud n’avaient pas réussi à se départager face aux perches. Il aura donc fallu attendre les dernières minutes de la rencontre pour connaître le vainqueur. Et à la fin, c’est encore le Racing 92 qui gagne.

Les « Ciel et Blanc » sont toujours aussi redoutables et impressionnants à l’extérieur. Sur la pelouse de Chaban-Delmas, cet après-midi, le Racing 92 a livré une nouvelle prestation parfaite hors de ses bases. Dans des conditions fraîches et pluvieuses, le choc de la 11e journée de Top 14 n’a pas tenu toutes ses promesses. Et c’est le moins que l’on puisse dire.

Plus de soixante coups de pied…

Très peu de rythme, aucun franchissement… Cette rencontre entre Bordeaux-Bègles et le Racing n’a pas du tout décollé. Contrairement au ballon, qui lui a subi un nombre ahurissant de coups de pied. Plus de soixante au total, entre deux équipes qui n’avaient clairement pas envie de se découvrir et de prendre le moindre risque. Ironie du sort, c’est finalement sur un ultime coup de patte par dessus que Teddy Thomas et les Franciliens ont réussi à trouver la faille.

Appliqués, sûrs de soi, les vices-champions d’Europe ont déroulé leur plan sans trop d’accroc. Les quatre pénalités de Maxime Machenaud leur ont permis de rester au contact de leurs adversaires, avant d’assener le coup de grâce par l’ailier du XV de France. Le Racing 92 frappe fort à nouveau et signe ici sa quatrième victoire de la saison à l’extérieur. Les coéquipiers d’Henry Chavancy s’emparent ainsi de la deuxième place du classement. En face, l’UBB n’a pas su éviter le piège et perd de précieux points dans la course aux phases finales.