Voilà une confrontation qui n’entrera pas au Panthéon des matchs de Top 14 les plus rythmés et les plus spectaculaires, mais il permet au Stade rochelais d’enchainer après son succès à Toulon, et de revenir à hauteur du Racing 92 en tête. Néanmoins il aura fallu s’employer face à une équipe du Stade français qui a fait preuve de solidarité sans pour autant parvenir à corriger tous ses maux. Car les Maritimes ont essentiellement capitalisé sur les erreurs adverses pour faire la différence.

Un essai au début de chaque période

Les fautes de main auront été nombreuses, mais n’auront pas empêché quelques jolis mouvements. L’essai du Stade rochelais en est la preuve, avec une conclusion en première main de Thomas Berjon, venu prendre l’espace ouvert face à lui à la suite d’une bonne déviation en touche, et ce sur la première attaque des siens (6’). La réalisation du Stade français est quant à elle la résultante d’une interception de Telusa Veainu au retour des vestiaires, lisant bien la trajectoire d’une transmission osée de Facundo Bosch (44’). Mis à part cela et quelques temps forts de part et d’autre, on a senti un peu de nervosité, et une incapacité des deux équipes à prendre clairement le dessus. Si La Rochelle fait une belle opération, Paris repart avec un précieux point qui peut lui permettre de penser encore au Top 6.