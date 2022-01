Un match à sept essais et 61 points, un chassé-croisé qui vit d'abord les Clermontois prendre le large, puis le Racing 92 revenir en force et ravir la victoire... On ne peut pas dire qu'on s'est ennuyé, samedi soir à la Paris-La Défense Arena pour le match entre le Racing 92 et Clermont. Après la rencontre, c'est toutefois le choix de Morgan Parra de sécuriser le point de bonus défensif qui interpellait et faisait largement parler : revenus à 5 points (33-28) à une minute du terme, les Auvergnats réceptionnaient le coup d'envoi et entamaient de remonter le terrain, depuis leurs 22 mètres, pour essayer d'arracher la victoire. Mais à l'approche de la moitié du terrain, quand la sirène retentissait, le demi de mêlée international (33 ans, 71 sélections) dégageait finalement en touche. Un choix qui a surpris, et dont il s'est immédiatement justifié au micro de Canal + : "On aurait pu prendre un contre. Le Top 14 est une compétition tellement compliquée... Chaque point comptera, à la fin, pour la qualification."

Parra : "Très important de repartir avec un point"

Malgré tout, cette option minimaliste a interpellé. Ses coéquipiers, tout d'abord. Sur la pelouse, on vit immédiatement Damian Penaud s'étonner auprès de son ancien capitaine de ce choix de jeu. Avant d'être remis à sa place. Et Parra, par ce point glané, voulait aussi concrétiser au classement une dynamique positive pour l'ASMCA, une semaine après avoir battu Toulouse. " L'état d'esprit monte en puissance depuis Toulouse. De l'extérieur, je sentais que sur le terrain, il y a des choses qui se passent. Et c'est très important de repartir avec un point. J'espère qu'on est désormais sur de bons rails. "

Gibbes : "Pour moi, il y a zéro satisfaction"

Problème : son entraîneur Jono Gibbes ne semblait pas partager le pragmatisme de son demi de mêlée. Clairement, le Néo-Zélandais ne se satisfaisait pas de ce point de bonus défensif. Il l'a fait savoir, de façon assez virulente, en conférence de presse d'après-match. " Pour moi, il y a zéro satisfaction. Un point, il n'y a pas de satisfaction.[...] On a fait 80 minutes... ou presque ! " Une manière de s'en prendre directement au choix de fin de match. " Nous n'avons pas fait les choses nécessaires pour gagner un match à l'extérieur.. On s'est battus nous-mêmes... […] On sait que le classement général est très serré. Nous avions une opportunité de répéter notre bonne prestation de la semaine dernière face à Toulouse. Quand on regardera la vidéo du match, on se dira des choses, c'est certain. Mais ce sont les actes qui sont le plus importants. " Voilà qui a le mérite d'être clair. Et en désaccord avec ses leaders de jeu et de vestiaire.