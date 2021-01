Le résumé : Quel match !

Alors que le match aller avait été assez soporifique, les deux équipes nous ont offert un match plein du suspens et de rebondissements. L'UBB va démarrer pied au plancher avec deux essais de Maynadier et Buros (5e et 8e) pour mener 10-0. Mais toute la première mi-temps va être à l'avantage de Clermont. Grâce à la botte de Camille Lopez mais aussi grâce aux essais de Lee (35e) et de Barraque (40+1), les Auvergnats vont mener à la pause 20-10.

Le début de deuxième période va se résumer à un duel de buteur entre Lopez et Lucu mais l'essai de Jean-Baptiste Dubié (58e) va permettre aux Girondins de reprendre le score.... avant que Fritz Lee ne marque son doublé (66e). Mais les dix dernières minutes vont être folles avec des Bordelais d'abord réduits à 14 mais qui vont tenir. C'est finalement Nathanaël Hulleu, qui va s'y reprendre à deux fois pour offrir la victoire aux Girondins bien au-delà du temps additionnel (87e). Au final, les hommes de Christophe Urios s'imposent 37-36 et récoltent une deuxième victoire d'affilée hors de leur base.

Le fait : Un money-time irrespirable et Clermont qui craque

Les huit dernières minutes ont eu de quoi donner des sueurs froides aux supporters des deux camps. Tout est parti de la sirène où Lucu trouvait une touche dans les 22 mètres clermontois. Après une longue séquence, mais dans le désordre, Hulleu peut aller dans l'en-but en bout de ligne mais voit son essai refuser. Tout était à refaire pour les Bordelais mais les Clermontois étaient à un de moins avec le carton jaune contre Barraque. De nouveau, l'UBB prend la touche mais cette fois-ci, les Clermontois se mettent trop rapidement à la faute pour ce qui aurait pu être la quinzième pénalité sifflée contre les Jaunards.

Mais encore une fois, l'UBB écarte sur le grand large et Hulleu, encore lui peut marquer, mais cette fois-ci, rien ne peut arrêter l'ancien grenoblois, pas même le plaquage haut de Raka. La transformation manquée par Lucu, son premier échec du match, sera anecdotique. Bordeaux réalise un super coup et grimpe à la quatrième place du championnat.

Top 14 - Nathanaël Hulleu (Bordeaux-Bègles) inscrit l'essai de la victoire face à Raka et ClermontIcon Sport

L'essai : Dubié fête sa centième

Parmi les sept essais inscrits, on pourrait évidemment revenir sur l'essai du jeune Nathanaël Hulleu qui offre la victoire à l'UBB en fin de rencontre. Mais les visiteurs nous ont gratifié d'un superbe essai de 80m peu avant l'heure de jeu. Alors que Lucu vient d'inscrire une pénalité, le renvoi est capté justement par Hulleu. Voyant Alivereti Raka monter en pointe, le jeune joueur de 20 ans prend l'information et évite le plaquage de l'ailier pour percer sur le côté laissé désert. Échappant somptueusement au plaquage de Parra, Hulleu va servir un partenaire finalement pris.

Le ballon va vite être écarté de l'autre côté pour Ben Lam. L'ancien ailier des Highlanders va déborder avant de remiser à l'intérieur sur Dubié qui venait d'entrer en jeu pour son centième match avec l'UBB. Le centre va conclure cette action avec un gros tampon sur Morgan Parra pour aller à l'essai. En l'espace d'une minute et un peu plus, l'ASM venait d'encaisser un 10-0.

La question : Avant la sirène, les Clermontois devaient-ils rendre le ballon ?

C'est toujours un choix difficile lors de la fin des rencontres. Avec une minute à jouer et le ballon en sa possession, faut-il le rendre à l'adversaire. La question a dû parcourir l'esprit des joueurs clermontois, eux qui avaient quatre points d'avance. L'UBB était donc obliger de traverser la ligne de but, une simple pénalité n'aurait pas suffi. Mais les Clermontois, sur leurs quarante mètres, ont préféré garder le cuir. Mais seulement trois temps de jeu plus tard, les Jaunards se mettaient à la faute, comme trop souvent dans le jeu au sol durant la rencontre et laisser les Bordelais y croire. Erreur fatale car huit minutes plus tard, Hulleu et l'UBB vont exulter. Alors les Clermontois auraient-ils dû rendre le ballon à des Bordelais qui auraient dû, dès lors, prendre tout les risques ?

Les Clermontois auraient-ils dû rendre le ballon aux Bordelais juste avant la sirène ? Sondage 2093 vote(s) Oui Non

Par Kenny Ramoussin