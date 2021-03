Le résumé :

Un match qui a eu du mal a démarré d'un côté comme de l'autre. L'imprécision et les fautes de main s'accumulent dans les quinze premières minutes, malgré la volonté de mettre du jeu de la part des deux équipes. La situation se débloque finalement pour le Stade français avec un essai de Naivalu, qui concrétise à la suite d'une belle action collective. Les premiers points de l'ASM sont inscrits par Camille Lopez qui passe une pénalité. Dans la foulée Raka conclut et ramène son équipe à égalité avec les Parisiens. Les deux équipes se rendent les coups et terminent la première mi-temps à un point d'écart, avec un leger avantage pour le Stade Français qui rentre au vestiaire sur le score de 17-16.

Le Stade français démarre fort cette seconde période mais ils sont très vite rattrapés par des Clermontois réalistes qui sont venus chercher la victoire après leur dernière défaite à l'extérieur contre Montpellier. Les hommes de Quesada tiennent le coup en recollant au score, 24-24 à soixante minutes de jeu. L'indiscipline coûtera très cher au Stade Français qui se gâche la fin de match. Un carton jaune pour Latu, un deuxième pour Danty et le coup de massue sera certainement le carton rouge d'Etien. Les Parisiens sont réduits à treize et subissent cette fin de match. Du côté de Clermont, Lopez profite de l'indiscipline de ses adversaires et grappille des points. L'ASM Clermont s'impose sur la pelouse du stade Jean-Bouin 27 à 34. Une troisième défaite à domicile pour le Stade français qui s'éloigne un peu plus du top 6.

L'essai : Naivalu ouvre le score

Le Stade français marque le premier essai de cette rencontre et c'est Naivalu qui ouvre le score. Hamdaoui fait une bonne partie du travail en trouvant le bon intervalle. Naivalu est au soutien et dépose la défense clermontoise. C'est la première belle action de ce match long au démarrage. Un essai qui donne confiance aux Stadistes qui ne parviendront malheureusement pas à s'imposer à l'issue de ce match.

Naivalu ouvre le score contre l'ASM ClermontIcon Sport

Le fait du match : L'indiscipline du Stade français

Une fin de match décevante pour les Parisiens qui avaient pourtant bien commencé la rencontre avec beaucoup de volonté et une défense maîtrisée. Au cours de la seconde période le Stade français s'est mis en difficulté en enchaînant les fautes, ce qui donne l'opportunité à Clermont de récupérer des points. Deux cartons jaunes et un carton rouge, les Stadistes sont en infériorité sur le terrain ce qu'il leur coûte notamment l'essai de Pélissié à la 67e minute. Sous pression les Parisiens concédent un grand nombre de pénalités qui creusent rapidement l'écart au score entre les deux équipes.

La question : Le Stade français pouvait-il espérer mieux ?

Au vu de ce début de match rien ne prédestine la défaite des Stadistes. Les Clermontois ont eux aussi concédé pas mal de pénalités en première période, et ont eu du mal à se mettre dans le match. Au coude-à-coude pendant de longues minutes, les Roses ont sûrement manqué de sang froid dans ce match, à l'image des premières échauffourées après trente secondes de jeu à peine. C'était électrique tout au long de cette rencontre, l'enjeu était de taille pour les Parisiens qui ne voulaient absolument pas perdre ce match. Une pression qui les a clairement desservis à l'image de leur qualité de jeu qui s'est dégradé au fil du match.

Le Stade Français pouvait-il espérer mieux ? Sondage 1300 vote(s) Oui Non

Par Manon Moreau