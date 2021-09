Commencer la saison par un full-house, on ne peut pas espérer mieux ?

C’est pas mal, personnellement, oui. Mais je me préoccupe plutôt du collectif. Si ça rapporte à l’équipe, tant mieux. Ça me réussira peut-être moins un autre jour, alors je savoure. Tout le monde est content.

Vous aviez manqué deux coups de pied décisifs en amical. Mais aujourd’hui, vous signez un 100 %. Vous n’avez donc pas douté ?

Non car c’est ce que je travaille toute la semaine. Après, j’ai été blessé en fin d’année passée et j’ai repris tardivement. J’étais concentré sur la préparation physique et le rugby. J’ai laissé un peu de côté le jeu au pied en début de saison.

Ce drop-goal avant la pause a illustré votre confiance. C’est un geste qui a compté...

Juste avant la mi-temps, il a fait mal à la tête des Perpignanais je pense. On avançait devant mais le jeu était haché. Je me suis mis dans l’axe et j’ai appelé. Ça m'a réussi. J’ai regardé le chrono juste avant. Ça nous aurait fait gagner du temps s’il n’était pas passé.

Un mot sur votre première association avec Paul Abadie ?

C’est un très bon joueur, il nous apporte beaucoup de qualités techniques. Et il a de l’expérience. Il a passé sa carrière dans une équipe qui jouait le bas de tableau. Il est passé par des moments difficiles, ça va servir. Pour le reste, c’est un joueur qui aime évoluer près de la ligne. C’est mon tempérament aussi. On s’entend bien.

Pouvez-vous nous décrire votre essai en solitaire ?

Ça joue un premier temps dans le sens. Je vois que sur le retour, il y a deux avants et un ailier décroché. Je me propose avec Wesley Douglas. J’arrive à déborder l’avant qui est devant moi et, sur le deux contre un, l’ailier mort sur Wesley. Je vois la ligne et je plonge.

Avec une petite célébration spéciale, un pouce dans la bouche...

Ma fille est née le 16 août. C’était une manière de la célébrer.

Vous ne voulez pas vous attarder sur votre cas mais, tout de même, votre prestation a été de très haut niveau ?

Ma performance a été bonne mais c’est surtout abouti car il y a les cinq points. Quatre, ça aurait déjà été bien. On attaque le championnat avec de la confiance. On voulait montrer aux autres équipes que ça n'allait pas être facile de gagner chez nous.

Mission accomplie : Brive est bien lancé dans ce championnat...

Oui, c’est prometteur. C’est un groupe qui reste à peu près le même depuis trois ans et Jeremy nous fait travailler dur. On sait de quoi l’on est capable, on sait ce qu’on peut faire et ne pas faire, aussi. Le groupe reste sur ses objectifs. Ce n’est pas le moment de brûler les étapes.