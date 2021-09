"Ils nous ont donné une leçon de combat et d’agressivité. Ils ont été plus féroces que nous cet après-midi. Ils ont eu plus faim et ça se voit au niveau du résultat. Les Biarrots n’ont pas produit énormément de jeu, mais ils nous ont enfermés chez nous, notamment avec leur jeu au pied et la règle des 50-22. Ils ont été agressifs dans les rucks et ont gratté beaucoup de ballons. Leur buteur a été en réussite, donc il n’y a rien à dire. Ils méritent leur victoire. Les conditions ? Ce n’est pas comparable à ce qu’on a à l’Arena, mais on doit savoir s’adapter à tous les terrains. Dans le championnat, on ne jouera pas toujours dans des stades avec des conditions parfaites. Le terrain était gras, ça les a peut-être avantagés, mais ils ont su jouer avec et ils ont eu raison. Je pense qu’ils vont embêter du monde, surtout s’ils continuent à avoir cet état d’esprit. Il faut qu’on se remette en question par rapport à ça.

"Pas possible de passer autant à côté au niveau de l’état d’esprit"

Ce n’est pas possible de passer autant à côté au niveau de l’état d’esprit. Perdre un match, ça peut arriver avec des conditions difficiles, des faits de jeu. Mais se tromper sur l’état d’esprit, ça ne doit pas arriver, surtout quand on joue au Racing. Nous avons des joueurs de classe mondiale et on n’a pas été à la hauteur. [...] Chaque match est différent et à chaque fois, il faut se remettre en question. Ce soir, c’est une grosse remise en question. Ça nous remet les pieds sur terre et ça va nous permettre de bien préparer le match à Lyon."