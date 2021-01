Tout d’abord comment allez-vous ? On vous a vu sortir en boitant après votre dernier sprint contre Castres samedi dernier…

Ça va merci, le genou n’a pas été touché mais j’ai pris un bon "pet" à l’ischio sur le choc. Je suis en train de récupérer de cette contusion musculaire et on verra pour samedi.

Morgan Parra déclarait après la victoire contre le CO : "Je suis content pour les gros car ils ont été critiqués." L’emporter en corrigeant certaines lacunes en conquête, c’est une satisfaction ?

Ça soulage mais ce n’est qu’un match de réussi, il faut enchaîner. La touche et le haut niveau en général c’est une remise en question permanente. La conquête a été bien mieux contre Castres. De toute façon, il était difficile de faire pire à ce niveau que lors de nos deux derniers matches contre Pau et l’UBB. C’est sûr que c’est bien de gagner nos duels et nos ballons en touche comme en mêlée. Si contre l’UBB à l’aller on avait eu une bonne touche, nous aurions pu espérer bien plus qu’un match nul. Près de la zone de marque il est encore plus important d’avoir ces ballons.

Vous êtes mieux comptablement depuis la victoire à Pau. En conquête, vous avez traversé une période compliquée ?

C’est frustrant car nous nous entraînons toute la semaine et quand cela ne paye pas c’est bien sûr dommage. Le groupe s’étoffe un peu plus avec le retour de certains joueurs et la concurrence saine nous amène à tous progresser.

Top 14 - Étienne Fourcade (Clermont) contre CastresIcon Sport

L’alignement, c’est un travail collectif mais pour Adrien Pélissié comme pour vous, cela a-t-il été difficile à vivre ?

Souvent, quand la touche est défaillante, le talonneur est sous les feux des projecteurs. Mais je ne regarde pas ce qui se dit sur nous deux. On travaille pour ça. Nous avons corrigé le tir contre Castres c’est bien, il faut confirmer.

Avez-vous changé des choses à l’entraînement ?

Nous avons commencé à mettre plus de "skills" en place pour perfectionner la technique individuelle et à travailler différemment. Mais ce n’est qu’un début. Contre Castres, nous faisons un bon match mais le CO n’avait pas envoyé son équipe type. Il faut relativiser et nous avons déjà basculé sur l’UBB.

L’UBB a du caractère et vient de gagner au Racing 92. A quel match vous vous attendez ?

Les Bordelais vont être revanchards par rapport au match nul d’il y a deux semaines. Ils sortent d’un gros match avec une victoire au Racing 92. Ce qui est sûr, c’est qu’il faudra assurer en conquête pour rivaliser encore. Le match aller n’est pas loin et on sait à quoi s’attendre. Nous n’avons pas oublié comment ils jouaient. Nous savons sur quels points il faudra être performant pour les contrer et il faudra s’adapter aussi dans notre jeu. Nous avons une série de matches à domicile. Dans quatre matches on verra où on en est mais cela peut être intéressant sur le plan comptable. Si on ne fait pas d’erreur…

Personnellement, vous avez marqué un doublé contre le CO. Cela fait trois cette saison en Top 14 et un contre le Munster. On sent que votre passé de troisième-ligne dans les catégories jeunes vous est utile…

Chez les jeunes, j’ai longtemps joué troisième-ligne et permuté avec le poste de talonneur. Bon c’est vrai que j’aime bien porter le ballon et jouer au rugby mais tous les essais que je marque avec Clermont sont des essais sur groupés pénétrants. Tous les joueurs du pack ont fait le "taf", ont poussé fort et c’est moi qui termine. C’est bien de marquer sur des ballons portés. Contre Castres nous avons su répondre dans ce secteur et réagir sur la défense des mauls.

Le Rochelais Jérémy Sinzelle disait sur Canal+ en parlant de Pierre Bourgarit (8 essais inscrits en Top 14) que les talonneurs étaient des escrocs… A votre avis ?

Il faut bien qu’il y ait un avant qui termine l’action sur les mauls (sourires) ! Même si les honneurs nous reviennent alors que le talonneur est le joueur qui fait le moins de choses sur un ballon porté… Mais escroc, je n’irai pas jusque-là (rires).

Vous avez des talonneurs comme modèles ? Vous avez le même profil qu’un certain joueur néo-zélandais…

C’est drôle car avec d’autres joueurs de l’ASM, on s’amusait à faire un XV mondial de nos joueurs préférés. Et c’est vrai que Dane Coles (le talonneur des All Blacks) est un joueur que j’aime bien. Il est costaud mais pas trop, il est mobile, avec des mains, il aime jouer au rugby…

Comment vous sentez-vous à l’ASM ?

Très bien. J’ai connu les descentes et les montées avec le FCG, et les phases finales. Grenoble est le club qui m’a formé et fait découvrir le haut niveau mais c’était la bonne année pour partir. J’avais terminé mes études, ma licence Staps en management du sport et j’étais un peu usé de ne jamais savoir si on allait évoluer en Top 14 ou en Pro D2.

Vous n’avez que 23 ans. Votre marge de progression est grande ?

Je suis encore un jeune joueur et à mon poste je peux progresser encore partout. Le plan de jeu de l’ASM me plait, cette envie d’attaquer aussi. La philosophie de jeu me permet de m’épanouir pleinement ici à Clermont. A l’ASM, je ne connaissais pas grand monde à part Damian (Penaud) et "Judi" (Cancoriet) des sélections de jeunes. Et Julien Ruaud aussi mais il a fait le chemin inverse.

Vous avez été international chez les jeunes. Le XV de France est toujours un objectif ?

En fait je ne me pose pas trop la question car je viens d’arriver dans un nouveau club et j’essaye déjà de me concentrer sur mon jeu dans cette équipe. Il faut d’abord enchaîner tous les matches possibles pour prétendre à aller plus haut.