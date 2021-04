C'était l'actualité de ces derniers jours et, forcément, la première apparition de Gaël Fickou sous les couleurs du Racing 92 était scrutée, samedi soir à Ernest-Wallon. Car le transfert est polémique, plutôt par son timing que sa destination : avec deux ans de contrat encore à honorer au Stade français, l'annonce de son départ anticipé vers les Hauts-de-Seine, dès cet été, avait déjà interpellé. Le voir débarquer en Ciel et Blanc, sans attendre, à six matchs de la fin de la saison 2021, eut carrément l'effet d'une petite bombe.

Entrée précoce et incompréhension

A ce sujet, les dirigeants parisiens et racingmen se sont renvoyé la balle, n'épargnant pas le joueur au passage. Et sportivement, alors ? Pour sa "première" à Toulouse, Fickou débutait sur le banc du Racing mais son nouvel entraîneur, Laurent Travers, avait tôt fait savoir qu'il lui offrirait du temps de jeu pour cette rencontre de gala. Chose faite de façon précoce, dès la 31e minute : avec la blessure de Louis Dupichot, Fickou n'aura finalement pas beaucoup attendu pour faire ses grands débuts en Ciel et Blanc.

Que faut-il retenir de ses premiers pas légèrement précipités ? Que Gaël Fickou manquait cruellement d'automatismes au sein du collectif du Racing 92, qu'il n'a rejoint qu'en milieu de semaine. Cela s'est vu dès sa première intervention : sur un lancement de jeu relativement simple, appelant une prise du milieu du terrain, lui et Kurtley Beale attaquaient la même zone. Le premier en porteur de balle, le second en leurre, mais au même endroit du terrain. Clairement, l'un des deux s'était égaré dans ses lignes de course. Une incompréhension flagrante qui débouchait immédiatement sur une perte de balle.

2 passes seulement sur ses dix premiers ballons

En manque de repères, Fickou s'est donc contenté, dans un premier temps, de jouer des duels, sans forcément chercher à s'inscrire dans un schéma collectif dont il ne maîtrise pas encore les codes. C'est bien simple : sur ses dix premiers ballons touchés, le trois-quart centre international n'a effectué que deux passes ! A l'inverse, il a joué sept duels.

Ce registre est sécuritaire pour l'enfant de La Seyne, puisqu'il y excelle. Au total, sur les 49 minutes qu'il aura passées sur la pelouse d'Ernest-Wallon, Fickou a d'ailleurs battu 6 défenseurs (1 franchissement net). Un excellent ratio.

Au fil des minutes de cette rencontre assez débridée, Fickou a aussi trouvé un peu plus de confort dans le plan de circulation du Racing 92. S'il a été pénalisé à deux reprises, il a aussi assuré, petit à petit, un peu plus de continuité dans le jeu des Franciliens. Il termine d'ailleurs la rencontre avec 10 passes à son actif, pour 13 duels joués. Une balance plus équilibrée. Mais il lui faudra encore du temps pour trouver tous ses repères. Possible, avant la fin de saison imminente ?