On vous imagine comblé au-delà de toute vos attentes avec cette victoire bonifiée...

Il était important de prendre des points, on ne pensait pas forcément au bonus. Nous avons eu une grosse conquête, que ce soit en mêlée ou en touche. Ca a été solide sur les groupés, aussi. Il y a eu de beaux essais derrière. Les trois-quarts ont su exploiter ce rapport de forces. A la fin, il y a eu l'envie de revenir. Les gars sentaient que ce n'était pas terminé et sont allés se chercher le bonus. C'est révélateur d'un certain état d'esprit.

Un petit mot sur l'absence d'ambiance de ce match... Comment l'avez-vous vécue ?

Quand tu joues un derby, c'est d'autant plus triste. Les joueurs auraient tous signé avant le match pour avoir les Coujous en tribunes. Même si tu sais que c'est contre toi, tu as besoin de cette intensité, de cet échange. Quand tu arrives avec le bus, tu es habitué à voir des Jaunards de partout. Et là, on s'est regardé et on s'est demandé où étaient les gens. J'espère que l'on aura réussi à compenser par l'énergie mise sur le terrain.

Vous voilà leader provisoire. Ce n'est pas seulement anecdotique...

Honnêtement, on joue chaque match comme si c'était le dernier. C'est une réalité. Tu ne sais pas s'il va y avoir du covid, si ça va confiner... Il faut profiter à fond de chaque rencontre. Les mecs sont heureux de jouer.

Oui mais sur ce début de saison, on peut parler d'une montée en puissance de la part de votre équipe, tout de même ?

Les choses évoluent bien, je ne vais pas dire le contraire. Il y a de belles choses, ça fait plaisir de les voir s'exprimer comme ça ensemble. Il y a une forte envie de partager. Mais ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. S'il y a bien un domaine où les certitudes n'existent pas, c'est bien dans le rugby. Il faut rester appliqués, ne pas s'enflammer, ni vous ni nous.

Collectivement, comment décririez-vous la dynamique ?

On n'est pas arrivés mais on prend de la confiance. Avec tout ce qui est proposé par les coachs, Xavier, Bernard, Didier et Benson, ça gagne en l'épaisseur. Les joueurs se régalent là-dedans. Mais il y a des phases de gestion à travailler, des moments où il faut savoir verrouiller.

Comment ça ?

On n'est pas aveugles. Ca a flotté en deuxième période avec deux fois plus de pénalités qu'en première. Il y a aussi cet essai au bout de quarante-cinq secondes. Il n'y avait pas à s'affoler. Il faut être plus dans la gestion de ces moments-là. Ce n'est pas de la négligence ou du relâchement mais il y a un manque de cohésion par moments. Je le rappelle, nous sommes en train de bâtir des choses. Il faut un capital énergie que l'on maîtrise tout au long du match.

Sur l'attitude, c'était tout de même autre chose qu'à Bayonne, il y a un mois, non ?

Comme quoi c'est l'ingrédient indispensable. Cette fois, nous avons été au rendez-vous et nous avons été récompensés.

Parmi les satisfactions, il y a l'axe 9-10-12-13 qui a encore été en verve, avec Bézy, Lopez et Barraque tout particulièrement décisifs...

Ils ont beaucoup de complémentarité et de complicité sur le terrain. Ca se sent. Ca nous apporte de l'alternance dans les formes de jeu, de l'aisance dans la capacité à jouer au près. Il y avait aussi Peter (Betham) qui était dans le volume, sur le un contre un, et plus loin tu as Tim (Nanai-Williams) qui sait tout faire. Il y a un bon axe.

Jean-Pascal Barraque a notamment encore été omniprésent. Vous surprend-il encore ?

A 10-0, il nous a fait passer à 17-0. Ca a été un gros coup de massue pour les Brivistes. Il est consistant, il a cette capacité à marquer les essais. Ce qui me fait plaisir, au-delà de ses qualités, c'est cette gnac, cet appétit.