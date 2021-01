Quinze jours seulement après le match aller et le nul à Chaban-Delmas (16-16), les retrouvailles s’annonçaient électriques entre Clermontois et Bordelo-Bèglais. Le ton a vite été donné avec une première séquence de jeu de trois minutes et 37 secondes après le coup d’envoi. C’est l’UBB qui a démarré ce choc tambours battants avec un premier essai de Maynadier sur maul (6e) et un second accordé à Buros dans la foulée (9e) suite à une belle feinte de passe de Botica. Une entame quasi-parfaite car l’ouvreur néo-zélandais manquait les deux transformations et une pénalité soit sept points laissés en route qui allaient compter avant la pause.

Réveillés et seulement distancés de dix unités, les Auvergnats ont remis la main sur le ballon et grappillé petit à petit leur retard. D’abord grâce au pied de Lopez puis avec deux essais de Lee (36e) après maul et Barraque juste après la sirène (40e) suite à une belle percée de Yato. Trop indisciplinés, les Girondins se voyaient infliger un 20-0 en l’espace d’autant de minutes et c’est donc l’ASM qui creusait l’écart juste avant la mi-temps (20-10).

L’UBB tout au bout du suspense

Maxime Lucu demandait "des choses simples" à son équipe au micro d’Isabelle Ithurburu. Christophe Urios haranguait ses troupes de son côté à grands coups de "Calmes ! Lucides !" et c’était vraiment le plus important car le chassé-croisé était intense. Après un duel de buteurs, Dubié aplatissait le troisième essai des siens (58e). Pour sa 100ème avec son club, il le faisait donc repasser en tête (23-26). Mais Fritz Lee récidivait sur maul moins de dix minutes plus tard (66e) pour permettre à l’ASM de reprendre les rênes à son tour (33-29). Après le carton jaune pour Roumat (69e) suite à une accumulation de fautes girondines, Lopez rapprochait son équipe de la victoire avec une nouvelle pénalité (36-29) mais rien n’était fini.

Après une nouvelle pénalité de Lucu (36-32, 75e), suppléant de luxe de Botica dans le but (5/6, 17 points) et à l’ouverture, l’UBB est allé pousser l’ASM dans ses retranchements avec deux longues séquences à ferrailler sous les perches clermontoises. La première se terminait sur un essai refusé à Hulleu (84e) après un pied en touche de Lam au début de l’action. Double peine pour l’ASM avec le carton jaune pour Barraque suite à un en-avant volontaire. C’est donc sur la deuxième offensive après touche en supériorité numérique que l'ailier bordelo-bèglais marquait l’essai de la victoire (88e). Malgré un retour musclé de Raka, sanctionné d’un carton jaune anecdotique, c’est bien l’UBB qui plantait cinq points et passait devant tout au bout du suspense (36-37).

Après un scénario à rebondissements la semaine dernière dans les Hauts-de-Seine et déjà une victoire du plus petit des écarts, les joueurs de Christophe Urios récidivent en Auvergne. Une cinquième journée sans perdre en TOP 14 (quatre victoires, un nul) et un quatrième succès à l’extérieur qui va compter double face à un concurrent direct au top 6 car Bordeaux-Bègles grimpe provisoirement à la quatrième place. Clermont s’incline pour la troisième fois de la saison à domicile malgré un énorme combat. Le bonus offensif semble être une bien maigre consolation pour les Auvergnats qui restent tout de même sixièmes. Ils devront se relever de ce résultat plutôt amer face au LOU le week-end prochain encore au Michelin.