RCT : Bernard Lemaitre nie avoir eu une altercation avec Patrice Collazo lors de Castres-Toulon

Dans un article de son édition de ce lundi (7 juin) intitulé « Toulon se saborde », où il est évoqué la saison et tous les éléments qui peuvent expliquer l'élimination prématurée du RCT, Midi Olympique révèle une discorde intervenue à la mi-temps de la rencontre contre Castres, opposant Patrice Collazo à Bernard Lemaitre. Voici l'extrait de l'article: "ce revers en terres castraises a cristallisé les tensions naissantes avec, notamment, une prise de bec houleuse entre le président Bernard Lemaître et son manager Patrice Collazo, à la pause. Le premier souhaitait apporter son éclairage sur quelques faits de jeu; le second lui a rappelé, à juste titre, qu’il était bien le responsable du sportif". A ce sujet, Bernard Lemaître a tenu à apporter "quelques précisions": "Vos informations sont très inexactes, et même fausses. Oui je suis descendu dans le vestiaire à la mi-temps, comme je le fais à chaque rencontre de l'équipe, mais il n'y a pas eu la moindre dispute avec Patrice. Par ailleurs, je suis en effet descendu de la tribune pour toucher quelques mots à Patrice vers la 65e minute de la rencontre, mais c'était pour parler de choses anodines, qui n'ont rien à voir avec la stratégie de l'équipe."

Bernard Lemaître avait été sollicité dans la journée de dimanche pour prendre la parole et donner sa version des faits. Une demande que le club avait refusée.

De son côté, Midi Olympique maintient sa version des faits. Par ailleurs, le président du Rugby Club Toulonnais devrait prendre la parole devant la presse en milieu d'après-midi, ce lundi, pour évoquer la saison décevante de son équipe.