Quel bilan tirez-vous de cette rencontre ?

C'était très bien dans l'investissement et dans l'attitude. Quant à la performance, il faudra être plus réaliste avec les analyses. C'est le premier match de la saison et comme tous les premiers matchs, les combinaisons manquent encore de précisions et de rythme. Mais bon, le groupe a montré énormément d'envie et cela fait du bien de voir ça. La saison commence juste maintenant et ces 80 minutes me donnent la possibilité de porter un premier regard. On a besoin de partir de quelque part et on l'a fait ce soir. Cela n'a pas été une préparation idéale pour les joueurs. On a mis un peu la pression durant la semaine, physiquement, mentalement. On a créé des conditions compliquées pour les joueurs à l'occasion des entraînements, même durant l'échauffement avant le match. Et leur réponse a été très positive en essayant de donner le maximum possible dans ces conditions compliquées. Cette sortie à Aurillac a aussi été bénéfique car on avait besoin de contact, de placage à 100 %, de situations en mode vraie compétition. Ce n'est pas possible de reproduire cela à l'entraînement.

Que pensez-vous de la première prestation JJ Hanrahan aussi bien à l'ouverture puis à l'arrière ?

Je pense qu'il a montré son expérience, sa capacité de faire, de prendre, avec le ballon, une décision, un choix. La première impression est bonne car il chasse bien, il a envie de plaquer tout de suite derrière... c'est plein de petites choses qui montre son investissement. C'est la première étape pour lui. Sa carrière a montré qu'il avait fait des matchs énormes avec le Munster. Mais pour s'intégrer dans une nouvelle équipe, la première chose c'est de mériter le respect dans le vestiaire. Ce soir, il l'a montré je pense.

Il y avait pas mal de jeunes dans l'équipe, que pensez-vous de leurs performances ?

C'est toujours positif d'avoir des jeunes dans un groupe, notamment pour les matchs amicaux. Tu leur donnes une opportunité de pouvoir s'exprimer. C'est important pour eux, le club, le centre de formation, l'Académie, le staff. C'est ce qui fait la force du Leinster, car il n'y a pas de relégation, et qui est capable de faire tourner énormément de jeunes dans son effectif. En Top 14, c'est plus difficile de faire cela. Il est donc de notre responsabilité de pouvoir créer les opportunités pour les jeunes.

Ce soir c'était une première étape dans le travail. La semaine prochaine face au LOU ce sera encore autre chose ?

Oui et ce sera aussi très particulier de devoir jouer son deuxième match amical contre un adversaire qui sera également, une semaine après, son premier adversaire en championnat. Mais ce n'est pas un problème. On a l'habitude de se rencontrer. Il est important de se concentrer sur nous-mêmes avant tout. Ce sera forcément un défi, mais d'ici là on aura le temps de bien récupérer, de bien travailler et ce sera d'ailleurs la clé pour le groupe en ce début de saison. La marge et la vitesse de progression seront pour moi le défi à réaliser. Mais sincèrement, les quatre semaines qui viennent de passer ont montré une progression permanente, chaque semaine, chaque jour, dans les choses que nous avons voulu mettre en place. C'est très positif et il faut continuer de cette manière, d'être constant dans l'envie, dans l'effort, le fait de travailler dur, de jouer les uns pour les autres.

