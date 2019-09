Rugbyrama : Est ce que ça a tapé fort, ce soir ?

Ugo Boniface : Oui. Je crois que c’est le match le plus dur que l’on ait eu à faire depuis le début du championnat, parce que je pense que le Stade Rochelais est un peu moins amoindri par rapport aux autres écuries, vis-à-vis de la Coupe du Monde. Ils sont venus ici et ils nous ont respectés en mettant leur plus grosse équipe. Ça a tapé et nous avons prouvé que nous avions du mental en allant chercher cette victoire. Devant, on avait fait un mauvais match face à Castres donc on avait à cœur de se rattraper face aux Rochelais qui sont épais. Contre eux,

Vous craigniez leur alternance…

U.B. : Oui, il ne fallait surtout pas faire de fautes. En première mi-temps, il y en a eu un peu. Nous prenons un carton rouge sur une bêtise et, en deuxième période, nous avons essayé d’être pragmatiques et de réduire les fautes. C’est ce qui nous a permis de l’emporter.

Quels ont été les mots de Yannick Bru, à la mi-temps, après ce carton rouge ?

U.B. : Il a dit que nous devions jouer tous les ballons, libérés ! Il voulait que l’on se fasse plaisir, comme d’habitude et que l’on fasse attention à la discipline. Tout ce que nous avons prouvé, l’an dernier en Pro D2, en jouant libérés, se retrouve aussi sur des matchs aussi durs.

Top 14 - Census Johnston est renvoyé au vestiaire par M. CastaignèdeOther Agency

Quel impact a pu avoir le carton rouge ?

U.B. : Ça nous a reboostés parce que déjà que ce championnat est dur à quinze contre quinze, quand on joue à quatorze contre quinze, c’est encore plus dur ! Nous avons redoublé les efforts et ça a payé. Après le rouge, nous avons vite essayé de passer à autre chose parce qu’il restait une grosse deuxième mi-temps à effectuer face à une grosse équipe de La Rochelle. Nous nous sommes dit que nous étions toujours à quinze et que le public allait pousser derrière. En mêlée ? Quand tu te retrouves à un de moins dans ce secteur, tu es obligé de faire encore plus l’effort. Nous avons prouvé que nous étions présents, en mêlée, dans ce Top 14 et que nous n’allions rien lâcher jusqu’au bout.

Vous avez également eu une énorme défense…

U.B. : C’est ce qu’il fallait ! On ne va pas se mentir, on n’a pas eu beaucoup de ballons d’attaque. Nous avons tout joué sur la défense et la récupération, comme d’habitude. Nous avons bien joué ces ballons de récupération et nous avons su marquer sur notre défense.