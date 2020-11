Etant considéré comme un JIFF, le joueur a réagit à cette prolongation sur le site officiel du Castres Olympique : "J’ai beaucoup de confiance dans cette équipe, c’est énorme de pouvoir jouer ici. La ville vit pour le CO et pour le rugby, et le CO joue pour sa ville. Pour moi, c’est quelque chose d’incroyable !" C'est la troisième prolongation de contrat de la semaine du CO après celles de Geoffrey Palis et Martin Laveau.