Le résumé :

Dans une première période où Toulouse semblait pourtant bien être rentré dans la partie, c’est finalement Pau qui a pris le jeu à son compte. Plus fort que les Hauts-Garonnais dans le secteur de la mêlée et propre en touche, la Section parvient finalement à ouvrir le score grâce à Antoine Hastoy, d’abord sur pénalité (17e), puis sur un essai suite à un beau mouvement collectif des Palois (31e). Juste avant la pause, Toulouse croît revenir dans la partie grâce à Yoann Huget, mais l’ailier est passé en touche avant d’aplatir de manière acrobatique en coin. Cela dit, Toulouse n’a pas tout perdu sur cette action, car l’ailier Palois Tuimaba est rattrapé par la vidéo et se fait exclure temporairement pour un tirage de maillot sur Huget au début de l’action. Zack Holmes passe la pénalité et malgré sa bonne première période, la Section reste à un essai transformé de son adversaire du jour (13-6).

Le jeu repart tambour battant, mais reste globalement brouillon. Plaqué sans ballon, Holmes obtient une pénalité qu’il transforme, et Toulouse, après une petite minute de jeu, revient doucement au score (13-9). Maxime Médard, lui, concrétise la bonne entame du Stade Toulousain en inscrivant le premier essai de son équipe après que Pau ait été pénalisé pour un ballon envoyé directement en touche. L'arrière est à la conclusion d'un beau mouvement enclenché par Akhi et relayé par Zack Holmes. L'Australien transforme, et pour la première fois de la partie, Toulouse est devant (49e ; 13-16). Les hommes de Nicolas Godignon subissent, et Holmes punit encore les Béarnais au pied. La suite ? Un enchaînement de coup de sifflet de Mr Cayre et un second acte beaucoup moins enjoué, les deux équipes s’observent et le jeu est plus fermé. Seul Zack Holmes continue son festival au pied et redonne 6 points d’avance à Toulouse à 7 minutes du terme. Madaule, quant à lui, effectue le contre du match sur une touche à 5 mètres de sa ligne. C’était la dernière opportunité du match pour la Section Paloise qui s'incline pour la quatrième fois d'affilée, et Toulouse s’impose.

Le fait du match : L’indiscipline paloise coûte cher aux Béarnais

Dans un match qu’il avait pourtant bien abordé, la Section Paloise s’est montrée trop indisciplinée pour espérer l’emporter ce soir. Un carton jaune en première période, des coups de sifflet défavorables en seconde, ont permis à Toulouse d’être à son aise. Assez à l’aise en touche durant le premier acte, la Section n’a pas conservé l’ascendant pris dans ce secteur en seconde, notamment sur l’ultime action du match, où par deux fois, ils se faisaient contrer par les sauteurs stadistes. En s’inclinant ce soir, Pau enchaîne un quatrième revers consécutif et n’empoche même pas le point du bonus défensif au Hameau.

Le chiffre : 100

C’est le pourcentage de réussite de Zack Holmes ce soir au pied. L’ouvreur australien, titularisé à la place de Romain Ntamack, a livré une vraie bonne prestation cet après-midi. Précieux dans un match où l’arbitre a sifflé de nombreuses pénalités, il n’a jamais tremblé et a inscrit à lui seul dix-sept points sur les vingt-deux de son équipe auxquels ont peut ajouter une passe décisive sur l'essai de Maxime Médard. Un match plein pour celui qui avait manqué le drop de la victoire la semaine passée contre Castres (16-16). À l’image de Zack Holmes, un autre Toulousain a fait forte impression, Peato Mauvaka. Positionné en huit, le talonneur international a été à la hauteur pour remplacer au pied levé Jerome Kaino en grattant notamment plusieurs ballons et en se montrant tranchant sur chaque impact. Ugo Mola peut être satisfait du match de ces deux joueurs.

Top 14 - Zack Holmes (Toulouse) contre CastresMidi Olympique

La question : sans faire appel à ses internationaux, Toulouse vous a-t-il convaincu ?

Suite à l’annulation de France-Fidji, Ugo Mola aurait pu faire le choix de mettre Dupont, Ntamack, Baille, Marchand et Ramos sur la feuille de match, mais rien n’en fut. Au micro de Canal+, Yoann Huget expliquait d’ailleurs après la rencontre : "On sait que les entraînements chez les Bleus sont costauds. Il faut qu’ils se reposent. Jouer ici ne les aurait pas aidés, et de toute façon nous voulions gagner ensemble." Dans un match qui lui était crucial de remporter après trois rencontres sans victoire, Toulouse prend quatre points au Hameau, mais a paru par moment manqué d’inspiration. Et vous, ces Toulousains-là vous ont-ils convaincus ce soir ?