De nouveaux tests seront effectués à cette date permettant de déterminer si le Lou sera enfin en mesure de se déplacer au Michelin. Mais on peut d'ores et déjà émettre de grandes réserves quant à la possibilité de jouer cette rencontre, au vu de la recrudescence de cas de covid dans la région AuRA en ce moment, et dans la métropole lyonnaise en particulier.