La pandémie de la Covid-19 impacte énormément les clubs français. Les jauges réduites sont désastreuses financièrement, comme l'explique Didier Lacroix au Figaro : "À 5000 spectateurs, elle était très grave ; à 1000, elle est gravissime ; à huis clos, elle sera catastrophique…" Le président du club haut-garonnais chiffre les énormes pertes pour son club : "Cette billetterie représente sur une saison 4,5 M€ (soit 300.000 € par match). On avait calculé, avec la jauge à 5000 spectateurs, que si elle durait jusqu’à fin décembre, on perdait 5.323.112 € en chiffre d’affaires. Avec cette jauge à 1000, la perte s’élèvera à un peu plus de 10 M€…"

"On est en train de calculer l’état de cessation de paiements."

L'avenir des clubs du Top 14 est donc en danger. Le président révèle au Figaro : "On est déjà en sursis. Ce qui nous permet de tenir, en termes de trésorerie, c’est le PGE (prêt garanti par l’État, NDLR) qui nous a été accordé. Mais qu’il nous faudra rembourser. On est en train de calculer l’état de cessation de paiements. On passera Noël, sauf si le huis clos est décidé, mais juste après, en janvier ou février, nous serons dans l’incapacité de poursuivre." Un constat plus que dramatique donc pour le club Champion de France en 2019.