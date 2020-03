Le Comité Social et Économique du CABCL s'est réuni ce lundi soir et a acté "la décision de fermer le club avec effet immédiat", comme l'a confirmé le directeur général Xavier Ric, invité sur France Bleu Limousin.

"Les joueurs et l'ensemble des salariés sont placés en chômage partiel à compter de ce lundi. On est une entreprise, on est là pour préserver les intérêts de notre club. Il y a des intérêts économiques forts, nous sommes là pour gérer au mieux cette crise exceptionnelle ." Le dirigeant dit pouvoir compter sur le professionnalisme des troupes durant cette période d'arrêt forcé : "Ce sont des sportifs de haut niveau, des grands professionnels, on le leur a dit. C'est à eux de se tenir en forme. Ils auront des programmes pour s'entretenir et avoir une activité. Là dessus, je n'ai que des certitudes sur leur professionnalisme ".

De leur côté, les décideurs vont essayer d'anticiper les retombées sur le plan financier : "Nous avons une visibilité jusqu'à fin juin. Après, on part sur une nouvelle saison et de nouveaux contrats de partenariats. Je n'ai aucune possibilité de pouvoir en dire plus. Il faudra échanger avec tous nos partenaires."