Dans son édition de ce lundi, Midi Olympique révélait que l'ailier d'Agen Gabriel Ibitoye (22 ans), déjà approché par Bayonne il y a quelques semaines, devrait rapidement s'engager avec Montpellier, en qualité de joker médical, pour y terminer la saison. En effet, le MHR cherche à se renforcer sur son triangle d'attaque quand l'Anglais semble avoir des envies de départ. Son arrivée au SUALG, effective après de longues semaines de tractation, avait pourtant soulevé de grands espoirs. Il faut dire que l'ancien international moins de 20 ans sortait d'un excellent exercice avec les Harlequins, où il avait totalisé 21 apparitions toutes compétitions confondues, pour 19 titularisations et surtout 10 essais inscrits. Outre-manche, beaucoup s'étaient d'ailleurs émus de voir partir à l'étranger un garçon considéré comme un candidat potentiel au XV de la Rose dans le futur.

"Il est dans la gestion de sa carrière"

Force est de constater que l'intéressé ne laissera pas une trace indélébile dans le Lot-et-Garonne. Régulièrement blessé, il a disputé sept matchs toutes compétitions confondues, pour six titularisations et deux essais. C'était un doublé marqué contre Castres début septembre. C'est d'ailleurs sur le terrain du CO que se déplaçait Agen le week-end dernier. Ibitoye avait fait le déplacement dans le groupe élargi mais n'était même pas sur la feuille de match. Ce qui pouvait s'expliquer par son départ imminent... Mais pas uniquement selon le président Jean-François Fonteneau dans les colonnes de Sud-Ouest : "Il n’est pas impliqué depuis le début de la saison. Il ne s’investit pas beaucoup. Il a une clause Pro D2 qui lui permet de partir en cas de descente à la fin de la saison. Il est donc plutôt dans la gestion de sa carrière plutôt que dans l’implication auprès du club…" Des mots qui ont la vertu de la clarté sur la déception liée à son rendement.

Encore sous contrat avec le SUALG, Ibitoye va donc poursuivre sa carrière ailleurs, d'autant que les hommes de Régis Sonnes ne se font plus d'illusions sur le maintien. Il se murmure que l'Aviron bayonnais, toujours, et Toulon sont venus aux renseignements sur son cas pour le prochain exercice. Mais, quoi qu'il en soit, ce mariage raté restera un beau gâchis.