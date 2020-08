BORDEAUX-BEGLES avec Christophe Urios

"L'UBB ne méritait pas ça... mais maintenant, je me sens apaisé"

Pour le retour de l’émission post-confinement, Raphaël Poulain reçoit Christophe Urios, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, en tête du Top 14 avant l’arrêt du championnat pour cause de pandémie. Son parcours, son club, ses ambitions pour la suite, les baisses de salaires dans le rugby, Urios n’élude aucun sujet avec son franc-parler habituel.

Vidéo - Urios : "Accepter le titre sur tapis vert aurait été inconcevable" 08:14

MONTPELLIER avec Philippe St-André

"Nous sommes en période de survie du rugby pro"

Pour le deuxième épisode de son émission post-confinement, Raphaël Poulain reçoit Philippe Saint-André, directeur de rugby du Montpellier Hérault Rugby, arrivé en février 2020 juste avant l'arrêt de la saison en raison de la pandémie du covid-19. Après un passage en Angleterre et en équipe de France, en tant que sélectionneur des Bleus, PSA revient en Top 14 dans des circonstances exceptionnelles.

Vidéo - Philippe Saint-André : "Pendant 10 ans, on a massacré une génération de joueurs français" 05:10

TOULOUSE avec François Cros

"On nous a proposé un plan pour sauver le Stade Toulousain"

Pour le troisième épisode de son émission post-confinement, Raphaël Poulain reçoit François Cros. Le troisième ligne du Stade Toulousain est le bon élève du Top 14 pour avoir mené de front des études de podologie avec sa carrière professionnelle de rugbyman. Le voilà assuré d'avoir un après-carrière tout tracé, une exception dans le paysage français.

AGEN avec Christophe Laussucq

"A ce rythme, dans 10 ans, il n'y aura plus de pilier français"

Attention les oreilles. Cette semaine, Raphaël Poulain accueille Christophe Laussucq, le manager du SUA, ancien demi de mêlée international et ex-coéquipier de son hôte. A la tête du groupe d'Agen depuis 2019, ce Bordelais est brut de décoffrage, et ça, Raphaël adore : que ce soit sur la situation économique du rugby français ou de l'équipe de France, il n'élude aucun sujet.

Vidéo - "Être tombé 11e à l'IRB en étant le pays le plus riche? On est les rois des cons" 02:40

BAYONNE avec Yannick Bru

"Prendre une tarte dans la gueule, c'était mon destin"

Yannick Bru ne laisse personne indifférent. C'est pour cela que l'ancien talonneur international et actuel manager de Bayonne est l'invité de Raphaël Poulain cette semaine pour évoquer ses ambitions avec l'Aviron, son regard sur ses années douloureuses au sein de l'équipe de France et son passage marquant en Afrique du Sud.

Vidéo - Bru : "Le Top 14 n’est pas vertueux, mais on ne crève pas la dalle comme en hémisphère sud" 03:40

LE LOU avec Pierre Mignoni

"Pour faire le métier d'entraîneur, il faut être un peu fou"

Dans ce 6e opus, Raphaël Poulain reçoit Pierre Mignoni, entraîneur du LOU. Parmi les meilleurs demis de mêlée des années 2000, il est aujourd'hui un manager reconnu et respecté de tous, notamment de Raphaël Poulain, heureux de pouvoir s'entretenir avec celui qu'il voit un jour prendre les rênes de l'équipe de France.

Vidéo - Mignoni : "Le LOU vise le titre, et je l'assume" 06:28

TOULON avec Sergio Parisse

"Avec la nouvelle génération qui arrive, je ne suis pas inquiet"

Après un typhon en Coupe du monde et un virus perturbateur en Tournoi des 6 Nations, Sergio Parisse arrivera-t-il à dire au revoir à tous ceux qui l'ont adulé pendant des années? Stadiste dans l'âme comme lui, Raphaël Poulain, lui, n'a pas attendu la fin du monde pour lui dire tout le bien qu'il pensait de lui, autour d'une demi-heure de conversation autour de Toulon et l'Italie.

LE STADE FRANÇAIS avec Gonzalo Quesada

"Si on m'avait dit être en rose y a un an, je ne l’aurais pas cru"

Gonzalo Quesada est le gendre idéal, et le manager qui revient tel le messie au Stade Français. Après un retour en Argentine, le voici de retour à Paris où il reprend les rênes d'un club marqué par les dernières saisons ratées, pour ne pas dire gâchées, malgré les millions mis sur la table. Et qui dit d'autre pour parler avec lui de ce retour très attendu que son ancien coéquipier Raphaël Poulain?

Vidéo - Quesada: "Mes journées au Stade Français, c’est n’importe quoi" 01:56

PAU avec Bernard Pontneau

"Avec 5000 personnes au stade, on ne survivra pas longtemps"

Bernard Pontneau est le premier président d'un club de Top 14 à être invité dans Poulain Raffûte. Ce club, c'est la Section Paloise remontée de Pro D2 vers l'élite en 2015. Bernard Pontneau est un président franc, sincère, investi et passionné, qui a une opinion tranchée aussi bien sur le XV de France que sur les réseaux sociaux... Mais un président qui va bientôt passer la main à la tête du club.

LE RACING 92 avec Laurent Travers

"Comme Patrick Sébastien, Jacky Lorenzetti a révolutionné le rugby"

Retour à Paris, où Raphaël Poulain retrouve Laurent Travers, directeur du rugby au Racing 92. Longtemps indissociable de Laurent Labit, l'ancien Briviste a appris à manoeuvrer seul et avec brio, au sein d'un groupe et d'un club qu'il vénère par-dessus tout. Et avec lequel il espère désormais conquérir l'Europe après avoir conquis le championnat de France en 2016.

Vidéo - Travers : "Certains ont plus ouvert la porte du frigo que celle de la salle de muscu" 01:37

BRIVE avec Jean-Baptiste Péjoine

"Le rugby français, c’est pas que Toulouse et Clermont""

Jean-Baptiste Péjoine est l'homme d'un club, Brive. L'ancien demi de mêlée a posé les pieds en Corrèze il y a plus de 20 ans et y a fait toute sa carrière. Et l'histoire n'est pas finie puisqu'il fait désormais partie de l'encadrement du club où il est en charge des trois-quarts dans le staff de Jeremy Davidson.

CASTRES avec Mathieu Babillot

"La baisse des salaires ? On n’a pas hésité longtemps"

Mathieu Babillot est troisième ligne aile. Né d'une mère auvergnate et d'un père centrafricain, le joueur de 26 ans n'a connu qu'un seul club dans sa vie de rugbyman : le Castres Olympique. Sélectionné à quatre reprises avec le XV de France, le Castrais, qui n'a pas hésité à baisser son salaire pendant le confinement, rêve de porter à nouveau le maillot tricolore.

LA ROCHELLE avec Romain Sazy

"Le retour sur le Vieux Port en 2014, c'était puissant"

Souriant, affable, voire réservé, Romain Sazy est l'invité de Raphaël Poulain pour parler de la Rochelle. A l'issue d'une saison dernière achevée à la cinquième place pour le club de Charente-Maritime, et marquée par une fracture de la cheville au mois de janvier pour le joueur de 33 ans, Sazy fait le point avant la reprise : tribunes limitées à 5000 places, nouvelles recrues.

CLERMONT avec Arthur Iturria

"En côtoyant Rougerie ou Parra, tu ne peux que grandir plus vite"

Pour ce dernier épisode de son tour de France parmi les clubs de l'élite, Raphaël Poulain achève sa tournée à Clermont avec Arthur Iturria. Le 2e ligne de l'ASM, joueur international en attente des beaux jours, a connu plusieurs générations de joueurs emblématiques du club auvergnat et a su grandir auprès des meilleurs pour faire partie lui aussi de ceux qui auront marqué l'ASM.