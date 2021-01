Où en est la situation sanitaire au club ?

Suite à des tests mardi, on a connu un cas positif. De nouveaux tests ont été effectués jeudi révélant un cas positif supplémentaire. Avec deux cas, on pouvait jouer le match à La Rochelle. Sauf que des symptômes sont apparus chez un troisième joueur dont on aura les tests que vendredi en fin de journée. En passant de deux à trois cas, le protocole LNR prévoit d’annuler et reporter le match. Enfin, il y a aussi le doute quant au variant britannique qui met plus de temps à être détecté. Ainsi, la Ligue réfléchit à mettre en place un nouveau protocole par rapport à ce variant qui serait plus contagieux.

Comment se portent les joueurs en question ?

Ce ne sont pour le moment pas des formes graves. Un seul est symptomatique. Mais il ne faut pas aussi oublier qu’en dehors de tout le club, il y a des familles et des dommages collatéraux potentiels. On sent bien que la situation se tend autour de nous. Ce qui nous demande d’être le plus prudent possible.

Comment sont déroulés les entraînements cette semaine ?

Il n’y en a pas eu. L’entraînement de ce vendredi après-midi devait être le seul de la semaine depuis lundi, or, on a décidé de l’annuler eu égard à la situation. Autant vous dire que pour préparer un match de ce niveau et disputer la première place relative du championnat dans ces conditions tout en récupérant des internationaux blessés, ce n’était pas forcément ce qu’il y a de mieux. On a eu une semaine un peu compliquée, avec des ascenseurs émotionnels.

Dans quel état se trouvent les joueurs négatifs ?

Ce sont des lions en cages. Si je leur dis de jouer contre n’importe quel adversaire sur le parking, de suite, ils ont envie ! Certains sont imuno-covid, donc ils peuvent travailler normalement, par petits groupes de 4, 8 ou 12 lors de certains créneaux. On vit une aventure compliquée mais c’est un groupe incroyable qui a une énergie folle. Et ce moment très particulier, on tisse des liens indéfectibles.

" Un rôle sociétal à jouer "

Le Stade Toulousain était le seul club encore épargné par les matches reportés.

Depuis le début de la pandémie, on a eu la chance de passer à travers les mailles du filet. Sans ces reports, nous avions un calendrier plutôt digeste avec des temps de préparation, des matches et des semaines off. On va voir pour la suite.

Que pensez-vous de ce rugby professionnel qui s’accroche pour jouer coûte que coûte ?

En cette période difficile pour tous, je continue de penser que les matches qui se jouent, même à huis-clos, ont un impact sociétal fort, d’où l’importance de les disputer. On a un rôle à jouer. Si les championnats de France du monde pro continuent et si le Tournoi des 6 Nations peut se jouer, ce sont de bonnes choses pour les amoureux de ce sport. Après, il va encore falloir s’adapter avec des règles sanitaires très strictes car le risque zéro n’existe pas.

Quid de vos adversaires rochelais ?

C’est dommage car ce match était prometteur et on avait à cœur de le jouer. On avait envie de se frotter à ce qui se fait de mieux en ce moment. C’est une équipe qui réussissait une saison quasi parfaite à domicile. L’arrivée de quelques joueurs a permis d’augmenter son rendement. C’est une équipe qui sans nul doute, jouera les derniers rôles cette saison.

Que pensez-vous de la décision concernant l’équipe de France qui a vu son groupe resserré à 31 unités pour une période déterminée ?

J’ai une confiance sans limites envers le staff des Bleus et envers le nouveau protocole sanitaire renforcé. Même s’ils vont avoir un statut quo envers le groupe, il y aura peut-être des allers-retours en fonction des blessures par exemple. Les décisions me paraissent faisables. Est-ce réalisable ? Le staff de Fabien Galthié nous le dira.