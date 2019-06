Près de 30.000 spectateurs se sont massés sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand, pour suivre la grande finale de Top 14 entre Clermont et Toulouse. Dans une ambiance festive, le public n’a pas trop été déçu du forfait de dernière minute d’Arthur Iurria, blessé à l’échauffement. La confiance était même de mise, à l’image de Magalie venue en famille : "C’est dommage pour Arthur qui nous a fait une immense saison, mais Judicaël Cancoriet c’est du costaud ! On a marqué les premiers points de la finale et maintenant on sait les gagner … d’ailleurs on a bien gagné les deux dernières !"

" Huget a marqué ? Au moins Toulouse ne sera pas fanny ! "

Un titre de champion en 2017 et la Challenge-Cup remportée il y a un peu plus d’un mois ont libéré l’esprit des supporters, comme le confiait Bruno, fidèle abonné depuis Près de 20 ans : "On a aucune pression ce soir, on a déjà gagné un titre cette saison et Toulouse est le favori de cette finale. Dans ces conditions notre équipe est capable des plus beaux exploits. J’ai confiance et je sais déjà que la fête va se prolonger tard dans la nuit…" Et ce n’est pas l’essai de Yohan Huget à la demi-heure de jeu qui a changé la donne pour Nicolas, casque de gaulois vissé sur la tête : "Huget a marqué ? Au moins Toulouse ne sera pas fanny ! je n’ai pas peur pour le moment car on a des arguments à faire valoir et notre banc fera la différence en seconde période." Même si l’ambiance s’est un peu crispée, le public clermontois reste confiant pour la suite de cette rencontre…