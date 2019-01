Top 14 - Thibault Daubagna (Pau) : "Le carton rouge nous a aidés"

Thibault Daubagna (demi de mêlée et capitaine de Pau) : "Il y a du déchet, tout n'est pas parfait, mais cette victoire fait du bien et en plus on prend 5 points. On avait besoin de retrouver de la confiance par le jeu et la conquête. Le carton rouge nous a aidés, oui, mais j'ai aussi vu l'UBB gagner à l'extérieur à 14 (à Castres). On a fait le job. On a assez assumé quand on bafouillait notre rugby, ce soir, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu de jolies choses sur le terrain."

Simon Mannix (manager de Pau) : "C'est une victoire importante, qui donne la preuve qu'on est encore capables de jouer au rugby. On ne devient pas une équipe de merde aussi vite ! Le carton rouge nous a forcément facilité les choses, mais l'UBB a récemment montré qu'elle savait gérer ce genre de situations. C'est rouge à Pau, cet après-midi j'ai vu la même action donner un jaune au Stade Français, c'est sévère, mais pour une fois ça tombe pour nous, tant mieux."