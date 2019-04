"Ça ne sent pas bon, a déclaré après la rencontre Pieter De Villiers, l’entraîneur des avants parisiens. En talonneur, on est testés en ce moment : on a Rémi (Bonfils) qui a pris deux matchs et Laurent Sempéré était out ce week-end à cause de son dos."

Sorti à la 32e minute, le pilier Siegfried Fisi’ihoi a également été touché à la cheville au stade des Alpes. "Ça n’a pas l’air d’être trop, trop grave", a confié De Villiers.