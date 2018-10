Top 14 - Rory Teague (Bordeaux) : "On leur a un peu manqué de respect en début de match"

"Nous ne sommes pas rentrés assez vite dans le match. On s'est réveillés après la mi-temps mais il était clairement trop tard. Ici, chaque match est une finale pour Grenoble et peut être qu'on leur a un peu manqué de respect en début de match. Dans ce contexte, on ne peut que se satisfaire du point de bonus défensif, il sera peut-être important à la fin. Il faut absolument qu'on réussisse à montrer un visage plus complet pendant tout le match. Nos erreurs techniques et notre indiscipline ont parfois gâché nos moments forts. Il faut continuer à garder notre état d'esprit. Notre défense est notre point fort depuis le début. Peut-être que nous n'avons pas tous répondu présent mentalement ce soir".