Top 14 - Racing 92 : Revoilà Antonie Claassen !

Déjà, à chaud, après le derby francilien (16-17), Laurent Labit nous confiait sa satisfaction concernant Antonie Claassen. Son homologue Laurent Travers en a rajouté une couche ce jeudi : "C’est son meilleur match depuis un bon moment. Il le sait, on lui a dit. On est très content que lui et d’autres puissent élever leur niveau quand on fait appel à eux".

Voilà bien en effet deux saisons que le troisième ligne centre francilien n’avait pas affiché une telle présence sous le maillot ciel et blanc. Barré par Yannick Nyanga et Leone Nakarawa quand celui-ci était sorti de la cage, Il avait même légèrement disparu des radars la saison dernière. Sa plus maigre en Top 14 en termes de feuilles de match (14, 9 titularisations) depuis son arrivée à Brive en 2007, avec des prestations assez éloignées de celles qui avaient fait de lui un international français du temps de Castres.

Antonie Claassen (Racing 92) vs ToulonIcon Sport

"L’an dernier, je crois que je me posais trop de questions. Je suis un compétiteur, j’aime jouer et quand j’ai vu que cela devenait moins le cas, je me suis sûrement mis trop de pression. Je voulais trop me montrer les fois où j’avais l’occasion de jouer et cela n’a pas marché. Aujourd’hui, j’essaie de ne plus me poser toutes ces questions. J’ai assez d’expérience (il aura 34 ans le 20 octobre, nldr) et je connais suffisamment mes points forts pour pouvoir appuyer dessus". Une remise en question salutaire et bienvenue alors que des nuages pointaient à l’horizon avec les arrivées au club à son poste de Fabien Sanconnie et de la pépite en devenir Jordan Joseph.

" Cela fait du bien de retrouver la confiance "

Sanconnie ayant reçu un coup au dos à Toulouse (4e journée) et Joseph étant encore en phase de découverte du Top 14, Claassen a eu une fenêtre de tir pour se rappeler aux bons souvenirs de ses entraîneurs. Il a su viser juste. Une bonne nouvelle pour Laurent Travers, tout heureux d’avoir pu compter sur un chaperon d’expérience pour encadrer sa toute jeune première ligne Gogichashvili (20 ans) - Baubigny (20 ans) – Gomes Sa (25 ans) et lui enlever un peu de pression en mêlée avec des sorties de balle rapides.

De quoi a priori lui offrir un nouveau ticket de titulaire pour la réception de Lyon samedi : "Je me sens plutôt bien en ce moment, ajoute Claassen. J’enchaîne les matchs (4 feuilles de match, 3 titularisations) et cela fait du bien de retrouver la confiance et de pouvoir montrer de quoi je suis capable. À moi désormais de confirmer". Et de garder ainsi sur lui un peu de cette lumière dont il n’a pas bénéficié ces derniers mois. Toujours bon à prendre pour un joueur en fin de contrat en juin et qui assure "vouloir jouer encore 2 ou 3 ans de plus au rugby".