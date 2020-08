Comment se passent ces premiers jours de stage ?

Nous sommes arrivés mardi matin à Lourdes, où nous nous sommes entraînés l’après-midi. Le programme est le suivant : nous avons du rugby pendant la matinée, puis nous basculons sur des activités ludiques ou de cohésion ensuite. Cela nous permet de faire des choses différentes qu’à Bayonne et ce, jusqu’à dimanche matin.

Où en êtes-vous, au niveau de la reprise du rugby ?

Nous avons repris le collectif et le contact plus appuyé, comme un peu partout. Ainsi, nous nous remettons en selle. Mine de rien, ça doit faire quatre ou cinq mois que nous n’avons plus l’habitude de faire des rucks ou des plaquages, à vitesse réelle, avec certains gros gabarits comme il y a dans chaque équipe.

Plaquer à nouveau, ça fait bizarre ?

Au début, il y a un peu d’appréhension et une certaine anxiété. Mais au cours de l’entraînement, comme d’habitude, on se prend au jeu. Pour éviter de se blesser, il vaut mieux s’engager à 100 % que ne pas s’engager ou n’y aller qu’à moitié. Alors oui, il y a une pointe de stress quand on commence, mais ce n’est pas du mauvais stress. Plaquer à nouveau, ça fait un peu bizarre, mais c’est cool et sympa.