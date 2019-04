Le MHR s’est relancé, ces dernières semaines, dans la course à la qualification après avoir décrété une union sacrée autour de son manager Vern Cotter. Le Néo-Zélandais a reçu le soutien d’une très grande majorité des joueurs, et notamment de bon nombre de cadres lors d’entretiens organisés au domicile du président Mohed Altrad. Des joueurs qui ont joint les actes aux paroles en allant l’emporter à Toulon et à Pau à huit jours d’intervalle. Il semble que le patron du MHR ait été sensible à cette cohésion soudaine d’un groupe que l’on disait scindé en clans notamment avec, d’un côté, les Sud-Africains et les Français, de l’autre.

Top 14 - Mohed Altrad (Montpellier)Icon Sport

Tant et si bien que la piste d’une arrivée d’un trio Garbajosa-Dupuy-Lafond s’est considérablement refroidie ces derniers jours. Mohed Altrad, qui avait rencontré "Garba" sur Montpellier, envisagerait plutôt certaines retouches dans son staff et pourrait, dans les prochains jours, publiquement conforter Vern Cotter, engagé jusqu’en juin 2020. Cependant, l’ancien mentor des Clermontois pourrait perdre ses deux principaux adjoints : Alex King et Nathan Hines. Le premier a été annoncé un temps en contact avec La Rochelle. Il se pourrait plutôt qu’il rentre au pays.

L’Anglais est considéré comme un très proche de Cotter avec qui, il avait collaboré à Clermont (2008-2013), tout comme l’Ecossais Nathan Hines qui avait été joueur à l’ASMCA et son assistant durant la période où le Néo-Zélandais a été sélectionneur de l’Ecosse.

Teague, O’Gara…

Seulement Mohed Altrad, pour répondre à une volonté des joueurs, souhaiterait "franciser" le staff. Pour autant, il aurait, en ce moment et selon nos informations, le CV de l’Anglais Rory Teague, évincé de Bordeaux-Bègles, en novembre dernier, sur son bureau. Il aurait aussi celui de l’Irlandais Ronan O’Gara, comme rapporté par nos confrères de RMC. L’ancien ouvreur du XV du Trèfle était en discussions avec la FFR mais le contact a été rompu en raison de ses exigences financières trop élevées. Du côté de Montpellier, si Vern Cotter, engagé contractuellement jusqu’en juin 2020, semble désormais assuré de poursuivre sa mission à la tête du MHR, on ne sait pas encore qui l’accompagnera.

